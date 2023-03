Lauantain katsojakapasiteetti vahvistettiin – Tällaisia yleisömääriä finaaleissa on aiemmin nähty

Porissa lauantaina pelattavaan jääpallofinaaliin oli myyty perjantai-iltapäivään mennessä noin 1 300 pääsylippua. Pääkatsomo ja VIP-liput on myyty loppuun, mutta muissa katsomoissa on vielä paljon tilaa. Porin tekojääradalla on Narukerän mukaan paikat noin 3 000 katsojalle.

Perjantaina varmistui myös se, että Narukerä saa haluamansa 3 000 katsojakapasiteetin. Lopullisen päätöksen teki poliisi.

Lue lisää: Narukerän finaalin katsojakapasiteetissa uusia kiemuroita – lopullisen päätöksen tekee poliisi

Palloilusarjojen yleisömääriä seuraavan Ainoa mittari -blogin mukaan Bandyliigan runkosarjan yleisökeskiarvo oli edellisellä koronarajoitteista vapaalla kaudella (2019-2020) 323 katsojaa. Blogin mukaan jääpalloliiga oli tuolloin Suomen 13:nneksi suosituin palloilusarja. Sijalla 12 oli porilaisten toinen menestyslaji, naisten superpesis.

Jääpallossa finaalitapahtumat ovat kuitenkin perinteisesti houkutelleet huomattavan paljon katsojia, jos vertailukohteeksi otetaan runkosarjapelien yleisömäärät. Vuosina 1994–2022 jääpallofinaalin yleisömäärä on ollut yksitoista kertaa vähintään 3 000.

Suurin katsojamäärä oli vuonna 2018 Lappeenrannassa, kun Veiterän ja Kampparien loppuottelua oli paikanpäällä seuraamassa 4 386 katsojaa. Noin 4 000 katsojan suuruusluokkaan on ylletty myös vuosina 1994 (Varkaus), 2004 (Oulu), 2007 (Tornio/Haaparanta) ja 2016 (Helsinki).

Narukerä voitti historiansa ainoan Suomen mestaruuden vuonna 1999 Helsingissä 2 393 katsojan edessä.

Narukerä on ollut kolme kertaa häviäjänä finaaleissa. Vuonna 2013 Helsingissä yleisömäärä oli 1 914 ja vuonna 2012 Mikkelissä 3 734. Vuonna 2005 pelattiin kaksiosainen finaali, joka keräsi Porissa 2 152 katsojaa ja Torniossa 2 123.