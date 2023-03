Porissa saatetaan pelata F-liiga-noususta tänä keväänä. Toinen vaihtoehto on, että kausi päättyy lauantaina.

Karhujen miesten edustusjoukkueen kausi on vaarassa lässähtää vesiperään.

Porilaisjoukkue, joka pelasi vielä viime kaudella F-liigassa eli Suomen korkeimmalla sarjatasolla, voi vielä tippua Divarin pudotuspeleistä pois.

Näin saattaa käydä, jos Karhut häviää, kun se kohtaa sarjataulukon kehnoimman joukkueen eli Hämeenlinnan Steelersin Porin urheilutalossa tänä lauantaina; tamperelaishaastaja Koovee on vain pisteen päässä Karhuista ja lähtee itsekin ennakkosuosikkina lauantain päätöskierroksen peliinsä.

Karhujen on siksi tehtävä kaikkensa lauantaina.

”Ei ole muuta vaihtoehtoa”, linjaa päävalmentaja Jani Rajala.

Karhut on toki ehdoton ennakkosuosikki Steelersiä vastaan, mutta salibandyssa mikä tahansa on mahdollista.

Ainakaan joukkueen hengestä piinaavan pelin tulos ei kuitenkaan jää Rajalan mukaan kiinni.

”Tämä joukkue on ollut tiukoissa tilanteissa aiemminkin, ja viime lauantain iso voitto sarjakärki M-Teamista lisäsi itseluottamusta. Siitä kuuluu iso kiitos joukkueelle.”

”Kyllä meidän on tarkoituksena olla alusta asti hereillä.”

Toisaalta Karhujen tilanne on sikäli helpottavakin, että kaikki on joukkueen omissa käsissä; pudotuspelipaikka on varma, jos Karhut Steelersin voittaa, oli kyseessä sitten kolmen tai kahden pisteen voitto.

Häviökin voi riittää, jos Koovee kompuroi, mutta sen varaan ei lasketa.

”Jätkien kanssa jo puhuimmekin, että jos emme tätä pysty hoitamaan, niin ei meidän silloin kuulu pudotuspeleissä pelatakaan”, Rajala sanoo.

Hankalasta asemasta voi toki myös ammentaa jotakin.

”Hoidimme jo sarjakärjen tiukassa tilanteessa, ja jos hoidamme tämänkin, niin meistä voi tulla vaikea vastustaja kenelle tahansa pudotuspeleissä.”

Helpotusta Karhujen edustusjoukkueelle tuo sekin, että P22-joukkueen kausi päättyi viime viikonloppuna. Se tuo lisää pelivaraa Rajalan kokoonpanoon.

Karhut–Steelers Divarin ottelussa Porin urheilutalossa lauantaina kello 18.30.