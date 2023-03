Murto on ensimmäinen suomalainen yleisurheilija, jolla on EM-kultaa sekä hallista että ulkoradoilta.

Helsinki/Istanbul

Wilma Murto voitti lauantaina Euroopan-hallimestaruuden naisten seiväshypyssä Istanbulissa. Hän ylitti ensimmäisellään 480, josta kukaan muu ei mennyt yli.

Tulos on Suomen-ennätys hallissa.

Murto on ensimmäinen suomalainen nainen, joka on voittanut hallikisoissa Euroopan-mestaruuden. Hän on myös ensimmäinen suomalainen yleisurheilija, jolla on EM-kultaa sekä hallista että ulkoradoilta.

”Kisan edetessä nousi arvokisavire. Kiva oli huomata, ettei ollut yhden kerran kikka”, Murto pohti Ylen tv-haastattelussa viitaten viime kesän ulkoratojen EM-kultaan.

Kun mestaruus ratkesi, Murto vaihtoi jäykempään seipääseen ja nosti riman peräti 491:een, josta kaksi yritystä jäivät limboiksi.

”En päässyt hilkulle, mutta odotan kovasti seuraavia yrityksiä. Hiveli aivoja, että olisi ollut Jelena Isinbajevan kisaennätys, jos olisi pystynyt rikkomaan.”

Venäläisellä Isinbajevalla on nimissään naisten ulkoratojen maailmanennätys 506 vuodelta 2009.

Kovimman vastuksen Murrolle antoi Tina Sutej, joka selvitti 475 toisellaan. Slovenialainen meni siinä vaiheessa hetkeksi johtoon, sillä Murto venyi 475:stä yli vasta kolmannellaan.

Murto ei ollut tammikuun jälkeen ylittänyt 470:tä, mutta pystyi kuitenkin jälleen tiukassa paikassa parhaimpaansa. Pronssia sai Tsekin Amalie Svabikova tuloksella 470.

”Kauden kokeilujen jälkeen oli perushyvää hyppäämistä. Sillä näköjään pääsee 480.”

Suomen edellinen EM-hallikulta oli vuodelta 2000. Sen pukkasi Timo Aaltonen miesten kuulantyönnössä. Murron kulta oli samalla Suomen ensimmäinen mitali kuluvissa kisoissa.