Pitkän odotuksen päättyminen ja alueen oman pojan riemu korostavat MM-mitalin arvoa.

Vuosi 2009 on kaukana takanapäin. Tuntuu jotenkin uskomattomalta, että miesten edellisestä viestimitalista ehti vierähtää peräti 14 vuotta. Se on arvokisojen täyttämässä hiihdossa hämmentävän pitkä aika.

Erityisen upea tuore viestimitali on siksi, että MM-hopea pujotettiin myös kankaanpääläisiä juuriaan esiin tuovan Ristomatti Hakolan, 31, kaulaan.

Kankaanpäästä kotoisin oleva hiihtäjä asuu toki pääkaupunkiseudulla, mutta kotiseudun leima ei ole haalistunut vähääkään, Ja miksi olisikaan, onhan Hakola uskollisesti edustanut Jämin Jännettä koko huippu-urheilu-uransa ajan.

On tarpeen korostaa, että Hakola on vahvasta juniorityöstään tunnetun Kankaanpään Urheilijoiden kasvatti. Juniorivuosien seuran vaikutus on ollut Hakolan hiihtoperheen lisäksi iso.

Koska kestävyysurheilu on raaka yksilölaji, seuroja ja niiden tekemisiä ei edelleenkään nosteta samalla lailla jalustalle kuin joukkueurheilussa. Syytä olisi.

Vertailukohdaksi voi ottaa vaikkapa NHL-uransa kanssa kipuilevan Ville Heinolan. Sahatyöläisen yhden käden sormin voi laskea ne jääkiekon nuorten maailmanmestarista tehdyt henkilöjutut, joissa ei ole mainittu kasvattajaseura Kankaanpään Jääkarhuja.

Seuratyön arvostuksen soisi korostuvan myös yksilöurheilussa. Kasvattajaseura KanKu:lla on merkittävä rooli tuoreen MM-mitalistin polulla.

” ”Hopeassa on erittäin kirkas reunus.”

Hiihto on pienestä pitäen tiimityötä, vaikka kokonaisuuden merkitystä korostetaan usein vasta arvokisatasolla, jossa suksitestaamisen, huollon ja yhteishengen ja ”pöljän päivän” kaltaisten asioiden on loksahdettava kohdalleen, jotta urheilija läheisineen pääsee nauttimaan työnsä tuloksista palkinto kaulassa.

Ilman flow-tilaa ja toisten tukea menestyksestä on turha haaveilla, vaikka suorituskyky olisi ruostumatonta terästä.

Lajista riippumatta menestyvät urheilijat korostavat usein sitä, miten ovat aikoinaan omaan lajiinsa ja sen harjoittelemiseen rakastuneet. Ilman uhrauksia ja mukana eläviä läheisiä liekki ei roihahda.

Ei ihme, että Planican jalometalli maistuu maukkaalle Hakolan lisäksi koko hiihtoa seuraavalle yleisölle. Jos myötätuulta ja menestystä olisi tullut solkenaan, menestykseen voisi kenties hieman jopa turtua.

Vaikeiden aikojen jälkeen voitetussa hopeassa on erittäin kirkas reunus.