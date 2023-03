Porilaisuimarin tämän vuoden tavoitteet ovat pitkän radan MM-kisoissa Japanissa, mutta yksi tärkeä kilpailu on myös Porissa.

Matti Mattssonilla on jokaisena päivänä mielessään Pariisin olympialaiset.

Heinäkuussa MM-kisat Japanissa.

Sitä ennen SM-kisat kesäkuussa kotialtaassa Porissa.

Siinä kaksi hyvin erilaista, mutta kuitenkin merkittävää kilpailua olympiamitalisti Matti Mattssonille vuonna 2023.

Jo pienenä porilainen haaveili kotihallissa pidettävistä SM-uinneista – ja ajatteli lopettavansa uransa niissä.

”Olen äärettömän onnellinen, että SM-uinnit ovat vihdoin Porissa. Kun saimme uuden hallin Poriin, haave kotisoista kasvoi, mutta en taida vielä tänä vuonna silti lopettaa”, Mattsson nauraa Suomen Uimaliiton tiedotteessa.

Mattssonin kuluvan talven harjoitukset ovat sujuneet hyvin, ja porilainen on pysynyt terveenä.

Viime vuonna Mattssonilla oli selän kanssa ongelmia.

”Tällä hetkellä treenit maistuvat oikein hyvältä. Kroppa on pysynyt kunnossa ja terveenä on oltu. Oikein hyvää kuuluu juuri nyt ja toivon tämän jatkuvan.”

Porilaisen uimarin arki koostuu treenaamisesta sekä lapsiperhearjesta, jossa aamut pyhitetään treenille. Maanantaista perjantaihin treenataan ensin altaassa, jonka jälkeen siirrytään salille. Lauantaisin tehdään pidempi aerobinen treeni esimerkiksi pyörällä tai talvisin hiihtoladulla.

Mattssonilla on käynnissä neljäs vuosi niin, että hän treenaa kerran päivässä altaassa.

”Kovia treenejä tulee yhtä paljon kuin muilla uimareilla, mutta kovat treenit sisältyvät minulla yhteen allastreeniin. Tätä kautta olen joka päivä valmis uimaan kovaa, kun kroppa ehtii hyvin palautua seuraavan aamuun mennessä.”

Mattssonin kansainvälinen kisakausi alkaa huhtikuussa Speedo Helsinki Swim Meetissä.

”Siellä on ensimmäinen mahdollisuus alittaa Pariisin olympialaisten aikaraja. Se on yksi ajatus, mikä niihin kisoihin on asetettu”, Mattsson kertoo.

Kaikki kisat keväällä ja kesällä tähtäävät heinäkuun MM-uinteihin ja sitä kautta ensi vuoden olympialaisiin.

”Jokaisena päivänä on tehtävä asioita olympialaisia ajatellen ja niitä kohti. Katse on sinne koko ajan ja tämän vuoden kilpailut ovat hyviä välietappeja. En koe paineita Tokion olympialaisista saavutetusta pronssimitalista, mutta tietysti Pariisissa on jotain, mitä puolustaa,” Mattsson sanoo.

MM-kilpailuihin ei ole asetettu varsinaisia tavoitteita.

”Kyllä oma SE-aika on kirkkaana mielessä. En silti pyri ajattelemaan sitä liikaa. Lähden tekemään omaa uintia ja keskittymään siihen. Uin ainoastaan itseäni vastaan ja sitä kautta tulee varmasti hyvä tulos.”

Kesän 2023 pitkän radan SM-kisat uidaan Porissa 15.–18.6.2023