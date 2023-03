Narukerä-valmentaja Akilleksen toiminnasta välieräsarjassa: ”Meni ihan mauttomaksi, mutta tällaista se on, kun dynastia murenee”

Narukerän päävalmentaja Tuomas Erkkilä pettyi porvoolaisseuran toimintaan.

”Nyt voin varmaan vähän avautua.”

Narukerän päävalmentaja Tuomas Erkkilä huokaisee.

Keskiviikkoilta on kääntymässä torstain puolelle: Narukerä on hetki sitten edennyt jääpalloliigan finaaliin voittamalla kolmannen välieräottelun Akillesta vastaan maalein 3–0. Samoin numeroin Narukerä on tyrmännyt Akilleksen välieräsarjassa.