Niko Anttola nousee heti ensimmäisissä arvokisoissaan suoraan viestijoukkueeseen, Sanoman hiihtoasiantuntija Harri Kirvesniemi sanoo.

Keskiviikon miesten 15 kilometrin (v) kisa oli odotetusti norjalaisjuhlaa. Vuonomaa paineli neloisvoittoon Planican MM-kisojen toisen kultamitalinsa ottaneen Simen Hegstad Krügerin johdolla.

"Jos jotakin uutta, niin Johannes Hösflot Kläbo ei ollut mitaleilla”, Sanoman hiihtoasiantuntija Harri Kirvesniemi naurahtaa.

Perttu Hyvärinen oli parhaana suomalaisena 13:s (+1.31,9) ja uransa ensimmäisen aikuisten arvokisan hiihtänyt Niko Anttola 24:s (+1.59,0).

Remi Lindholm romahti 32:nneksi (+2.31,5) ja kotimaasta kesken kisojen paikalle hälytetty Markus Vuorela 43:nneksi (+3.08,5).

Hyvärisen suoritusta Kirvesniemi pitää pienoisena pettymyksenä, mutta sitäkin kiinnostavampi oli 20-vuotiaan superlupauksen Anttolan veto.

"Voisi sanoa, että se oli hyvä ja varmaankin hänen tämän hetken potentiaalin mukainen hiihto. Erittäin hienoa, että kaveri pystyy tekemään arvokisassa sen, mihin rahkeet tällä hetkellä riittävät.”

Samalla Anttola hiihti Kirvesniemen mielestä itsensä Suomen viestijoukkueeseen.

Tai pikemminkin hänet sinne avitti Lindholmin romahdus.

"Lindholmin suoritus oli suomalaisittain päivän ylivoimaisesti suurin pettymys”, Kirvesniemi sanoo.

"Kyllähän Remin olisi pitänyt olla normaalitasollaan tänään aika lähellä Perttua. Remin ajassa oli liki minuutti liikaa. Tuon perusteella Remiä on erittäin vaikea valita viestijoukkueeseen.”

Edellisen kerran arvokisadebytantti on ollut Suomen miesten viestijoukkueessa Sotshin olympialaisissa 2014. Tuolloin kyseessä oli muuan Iivo Niskanen, joka oli kuitenkin kaksi vuotta vanhempi kuin Anttola nyt.

Sattumoisin Anttolaa on pidetty Suomen mieshiihdon suurimpana lupauksena sitten Niskasen.

Kirvesniemen näkemyksen mukaan Suomen viestijoukkue perjantaille on järjestyksessä Ristomatti Hakola, Niskanen, Anttola ja Hyvärinen.

"Ei siinä oikein muuta vaihtoehtoa ole, jos Hakolalla vain on kaikki suht koht ok. Jos mitalista aiotaan taistella, se riski on pakko ottaa, että Hakola on kunnossa.”

Hakola ei ole kisannut Planicassa vielä yhdelläkään matkalla, mutta vaihtoehdot ovat vähissä.

"Jos Hakolalla vielä sattuisi vielä olemaan jotakin häikkää, sitten Anttola joutuisi avaamaan. Mutta ei joukkueella Anttola–Niskanen–Lindholm–Hyvärinen enää sitten voitaisi mitalitaistossa edes olla.”

Hakolasta tullee ensimmäinen suomalaismies 45 vuoteen, joka aloittaa arvokisat suoraan viestin avaajana. Edellinen oli ”Rokuan raketti” Esko Lähtevänoja MM-Lahdessa 1978.

Kahdessa edellisessä arvokisaviestissä Suomi on hiihtänyt kokoonpanolla Hakola, Niskanen, Hyvärinen ja Joni Mäki, mutta Mäki on palannut jo Planicasta Suomeen.

Kaksi päivää ennen MM-viestiä Suomen joukkueen iskukyky on siis vähintäänkin hämärän peitossa. Mitaliodotukset kannattaa pitää maltillisina.

Norja on omassa kastissaan, mutta myös Ruotsi ja keskiviikon 15 kilometrillä neljä hiihtäjää 17 parhaan joukkoon saanut Ranska ovat ennakkokaavailuissa Suomen edellä.

”Eikä Yhdysvaltoja ja Saksaakaan kannata unohtaa”, Kirvesniemi lisää.

"Mutta viesti on aina uusi kisa.”