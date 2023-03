Seppo Korpunen, Ilari Köykkä ja Jouni Vuorela kuuntelevat, mitä Markus Vuorelalla on sanottavaa suorituksensa jälkeen.

Kankaanpääläisessä olohuoneessa kokoontuneet naapurit ja tuttavat kannustivat Markus Vuorelan avausta MM-ladulla.

Kankaanpää

Kankaanpääläisen omakotitalon pihamaa täyttyy pikku hiljaa autoista keskiviikkona kello 13 jälkeen.

Alkamassa on kankaanpääläislähtöisen Markus Vuorelan ensimmäinen MM-kisastartti. Omakotitalo, jonka piha täyttyy autoista on hiihtäjän vanhempien koti. Postilaatikossa lukee edelleen Markuksenkin nimi, vaikka mies itse on asunut jo vuosien ajan toisella puolella Suomea, Kainuussa.