Onko Ässien puolustajan ensi kauden seura porilaisten pudotuspelien avausvastustaja?

Roni Sevänen (vasemmalla) ei pelaa ensi kaudella Ässissä. Jan-Mikael Järvisellä on sopimus Poriin myös ensi kaudesta.

Ässissä toista kauttaan peräkkäin pelaava puolustaja Roni Sevänen ei ole jatkamassa ensi kaudella Porissa. Iltalehden tietojen mukaan Seväsen uusi osoite on TPS.

Eurassa syntynyt Sevänen jatkaa siis edelleen pelaamistaan länsirannikolla. Ennen Ässiä hän pelasi neljä kautta Lukossa, joista viimeisin kausi tuotti Seväselle Suomen mestaruuden.

27-vuotias Sevänen on pelannut tällä kaudella toistaiseksi 51 ottelua ja tehnyt niissä 2+8 pistettä. Tehokkaimmalla kaudellaan Liigassa hän on tehnyt 5+15 pistettä.

Kaiken kaikkiaan Sevänen on pelannut Liigassa jo 359 runkosarjapeliä. Niissä pisteitä on tullut 17+57. Tällä kaudella Sevänen on pelannut Ässien puolustuksessa pääasiassa kakkosparissa tai kolmosparissa.

Eräänlaista lisämielenkiintoa siirtoon tuo se, että Ässät ja TPS voivat hyvinkin kohdata toisensa pudotuspelien avauskierroksella. TPS on tällä hetkellä sarjassa kahdeksas, kun Ässien sijoitus on yhdeksäs. Jos kausi loppuisi juuri nyt, pelaisivat joukkueet vastakkain pudotuspeleissä.