Kilpailu heitetään Euran Sieravuoressa elokuussa.

Frisbeegolfin kansainvälinen kattojärjestö PDGA on myöntänyt lajin Euro Tour -osakilpailun Euran Sieravuoreen 25.–27. elokuuta.

Jaossa on 20 000 euron potti palkintorahaa, Euro Tour -pisteitä ja osallistumisoikeudet lajin kahteen suureen Major-kilpailuun.

”Isompaa frisbeegolfkilpailua ei ole Satakunnassa ollut”, sanoo kilpailun promoottori ja Sieravuoren lomakeskuksen yrittäjä Jari Laakso.

Trendilaji frisbeegolfin kasvu on ollut viime vuosina hurjaa. Laakso järjesti jo viime vuonna Eurassa kansainvälisen kilpailun.

”Aloimme miettiä, mikä olisi seuraava steppi. Viime kesänä tapasin Nokialla kisatussa European Open -tapahtumassa PGDA:n kilpailuvastaavan. Puhuimme jo silloin alustavasti, että haluaisimme järjestää Eurassa vielä isomman tapahtuman. Laitoimme hakemukset sisään ja saimme tapahtuman”, Laakso sanoo.

Tapahtuman pääsponsorina on maailman suurimpiin välinevalmistajiin kuuluva Innova. Laakson mukaan myös paikallisia yrityksiä haetaan myöhemmin keväällä tukijoiksi.

Kilpailuun mahtuu yhteensä 144 osallistujaa: avoimessa sarjassa paikkoja on 124 ja naisten sarjassa 20.

Laakso sanoo, että paikalla saatetaan nähdä sekä kotimaisia että ulkomaisia kärkiheittäjiä.

”Se on mahdollista. Hyvin paljon on kiinni siitä, miten huippujen kaudet ovat sujuneet ja ovatko he lunastaneet paikkansa loppukauden suurkilpailuihin. Se on varmaa, että kaikkia kiinnostaa hankkia itselleen osallistumisoikeus maailman arvostetuimpaan frisbeegolftapahtumaan eli Yhdysvaltain avoimiin mestaruuskilpailuihin. Paikka sinne on Eurassa jaossa.”

”Sarjojen voittajien palkintopotteja ei ole lyöty lukkoon. Uskoisin kuitenkin, että MPO-sarjan voittaja kuittaa itselleen noin 4 000 euroa. Kyseessä on sellainen summa, että se herättää takuulla kiinnostusta.”