Yleisurheilun EM-hallikisat järjestetään Turkin Istanbulissa 2.–5. maaliskuuta.

Tukholma

Seiväshypyn olympiavoittaja, maailmanmestari, Euroopan mestari ja ME-mies Armand Duplantis jää pois maaliskuisista yleisurheilun EM-hallikisoista. Ruotsalaistähden vetäytymisen vahvisti maanantaina Ruotsin yleisurheilumaajoukkueen kapteeni Kajsa Bergkvist.

”Minulla on sataprosenttinen luottamus siihen, että hän on parhaimmillaan silloin, kun sillä on eniten merkitystä”, Bergkvist kommentoi Duplantisin ratkaisua.

Duplantisilla on hallussaan sekä ulkoratojen maailmanennätys 621 että halli-ME 620.

