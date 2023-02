Porin Äijä-raveihin saatiin kotiradan voittaja.

Pori

Porin Äijä-ravien Toto5-pelin toiseen lähtöön saatiin kotiradan voittaja, kun ykkösenä maalipaalun ylitti Kari Venäläisen ohjastama ja Jouni Miettisen valmentama Landen Vinkka.

6-vuotias Vieterin jälkeläinen laukkasi alkumatkalla pahoin. Laukasta selvittyään Landen Vinkka lähti kanuunan tavoin takaa-ajoon ja kiri ulkoratoja pitkin varmaan ruunan uran viidenteen voittoon.

Voitto oli Kari Venäläisen uran tuhannes, minkä ansiosta 55-vuotiaasta hollolalaisesta tuli 62:nen tuhannen voittoa ohjastanut suomalaisohjastaja.

"Hieno homma, että tuo merkkipaalu tuli vihdoin täyteen. Landen Vinkka tuli laukan jälkeen lentäen viimeiset sadat metrit," Venäläinen iloitsi.

Toto5-peli alkoi kolmossuosikki Sahara Magarian ylivoimavoitolla. Jukka Torvisen ohjastama ja ruskolaisen Bella Varjosen valmentama 8-vuotias tamma starttasi takarivin uloimmalta radalta, mutta se ei ollut voiton esteenä. Torvinen nosti tamman takasuoralla ohituskaistalle ja 16-aikaisessa lopetuksessa kanssakilpailijat jäivät selvän hajuraon päähän. Voitto oli Sahara Magarialle vuoden ensimmäinen ja uran kuudes. Toisena maalipaalun ylitti Ari Moilasen ohjastama porilaistamma Leonore Crown.

"Näppärä kilpatamma, mikä tekee aina parhaansa," Torvinen aprikoi voittajahaastattelussa.

Kun Sahara Magarian ja Landen Vinkan lisäksi Toto5-voittajia olivat Niko Jokelan ohjastama Claire Di Quattro, Antti Teivaisen Let Her Go ja Niko Jokelan Karlo, pääsi oikealla rivillä 75 euron lunastukseen.

Porin ajajaliigan moninkertainen voittaja Olli Koivunen aloitti Porin-valloituksen ohjastamalla toisessa lähdössä voiton Neptunus Luxilla. 4-vuotiaan raumalaisen TeeÄllä Stablen omistaman ruunan valmentaja on Harri Koivunen. Voitto oli Neptunus Luxille sen uran ensimmäinen, kun startteja on takana kymmenen.