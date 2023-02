Vermon sankarit eivät karttaneet lisämetrejä.

Pääradan keskiviikkoraveissa nähtiin lähdöstä toiseen väkeviä juoksuja. Yksi illan häikäisijöistä oli Knocking Match, joka on virinnyt helmikuussa kanuunakuntoon.

Jo viimeksi Tampereen juoksussaan kovaa nousuvirettä esittänyt ruuna ei antanut suosikki Mr Stahlille ja kumppaneille pienimpiäkään mahdollisuuksia. Se jyräsi johtaneen Hadesin rinnalta selkeään voittoon.

Mr Stahl sai huippureissun voittajan imussa, muttei pystynyt lainkaan uhkaamaan tätä maalisuoralla.

Knocking Match oli lähellä päästä keulapaikalle kiihdytyksessä, jolloin sen voitto olisi ollut vielä ylivoimaisempi. Hades pystyi kuitenkin pitämään sen ulkopuolellaan ja hakemaan vetotyöt.

"Haimme alussa samaa paikkaa Hadesin kanssa, ja meidän osaksi jäi jäädä toiselle radalle. Jälkeen päin se paikka ei kuitenkaan haitanut yhtään”, ohjastaja Jukka Torvinen sanoi.

"Yritin pitää vain Knocking Matchin hereillä ja innokkaana, mikä oli isoin asia juoksussa. Kun avasin sen korvat loppusuoran alussa, se vastasi sen jälkeen tosi hyvin toiselle”, Torvinen kehui Juho Ihamuotilan tallin suojattia.

Torvinen voitti myös Anna Torvisen valmentamalla Rawitilla, joka ansaitsi tukun sisupuukkoja väkivahvasta juoksustaan.

Ruuna revitti suosikki Citadella Evon kanssa täydellä matkalla avauspuolikkaan peräti 08,9-vauhtia, kun haki johtopaikan, mutta jaksoi silti selvään voittoon. Citadella Evo sinnitteli myös hyvin toiseksi.

Voittokamppailuun olisi osallistunut varmasti myös Jula Netprice ilman toisen kaarteen laukkaansa. Se kiri vielä kaukaa takaa kakkossijan tuntumaan.

”Täytyy arvostaa tosi paljon Rawitia tällaisen esityksen jälkeen. Kierros oli tosi kova (12,2), ja kostea keli ja rata nostivat vielä hevosen suorituksen arvoa. Ruuna on mennyt nyt koko ajan eteenpäin”, Torvinen sanoi.

Pitkän matkan Voimaliiga oli Way To Gon heiniä.

Antti Teivaisen ajokki pääsi pitkästä aikaa mielipaikalleen keulaan kaksi kierosta ennen maalia ja latasi viimeisen lenkin sellaista haipakkaa, että saapui maaliin ylhäisessä yksinäisyydessään. Sahara Sandstorm kiri muun joukon parhaaksi.

"Kun edessämme oli vain pieni paalukarsina, uumoilimme, että Way To Go voisi päästä tänään keulaan. Sain säästellä siellä hevosen voimia loppua varten”, Teivainen kertoi.

Kristian Lellan omistama ja valmentama Way To Go on juossut viime kilpailunsa ilman sekkiä.

"Hevonen tuntuu nyt tosi hyvältä, joten varustemuutos on ollut oikea”, ohjastaja sanoi.

Viime lauantaina Vermossa arvokkaassa Toto75-lähdössä juhlinut Korven Liideri jatkoi menestystään.

Jukka Mattila käänsi voimahevosensa kiriin kierros ennen maalia, ja ruuna porskutti parastaan antamatta hallittuun voittoon ennen perässään kiertänyttä Rallin Muistoa.

Korven Liiderin edellisen voiton ajoi Ari Moilanen, joka oli keskiviikkona Rallin Muiston kärryillä.

"Ruuna on nyt tosi hyvässä kunnossa. Se tuntui tänään todella hyvältä jo lämmityksessä ja volttauksessa, joten jotain kai Ari sille lauantaina keksi”, Mattila epäili.

Lahjakas Hovilan Hertta avasi kautensa upeasti. Vaikka 4-vuotias tamma joutui taivaltamaan laumaa johtaneen Sälähdyksen kupeella, se rutisti ratkaisumetreillä kovaa taistelumoraalia uhkuen väkisin tämän ohitse.

"Tämä oli tammalta tosi hieno esitys ja tuli vielä vähän raskaimman kautta. Juoksu antoi osviittaa siitä, että kyseessä ei ole ihan tavallinen iltaravien hevonen. Etenkin 4-vuotiaiden tammalähdöt ovat tänä vuonna tähtäimessä. Tällainen antaa sykettä omistajalle ja valmentajalle”, kärryillä istunut treenari Teemu Okkolin huomautti.

Kivikovien Kiikku’s Trooperin ja Hertusin odotettua kaksinkamppailua ei syntynyt. Hertusin vauhti ei riittänyt ja se laukkasi loppukaarteen alussa, kun oli jo menettänyt otteen edessään taivaltaneesta Kiikku’s Trooperista.

Keulassa porhaltanut Hila’s Elton oli todella sitkeä ja pani toisen radan letkaa vetäneen Kiikku’s Trooperin antamaan kaikkensa. Christa Packalénin valmennettavan sisukkuus ratkaisi sille voiton loppumetreillä.

Oikea Toto75-rivi, Vermo 15.2.

Toto75-1: 8 Knocking Match

Toto75-2: 4 Hovilan Hertta

Toto75-3: 5 Rawit

Toto75-4: 4 Way To Go

Toto75-5: 8 Korven Liideri

Toto75-6: 2 Kiikku’s Trooper

Kuusi oikein -voitto-osuus 78,97 euroa ja viisi oikein 3,85 euroa.