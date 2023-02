Suomalaisurheilija teki MM-näyttämöllä uransa parhaan suorituksen.

Suvi Minkkinen sijoittui kahdeksanneksi ampumahiihdon MM-kilpailujen naisten normaalimatkalla Saksan Oberhofissa. Minkkinen petasi loistosijoituksensa varmalla ammunnalla, sillä hän selvitti kaikki neljä ampumapaikkaa ilman ohilaukauksia.

Ruotsin Hanna Öberg voitti 15 kilometrin matkan MM-kultaa yhdestä sakkominuutistaan huolimatta. Minkkinen jäi voittajasta 2.43,9 minuuttia. Nollat ampunut Linn Persson täydensi Ruotsin kaksoisvoiton, ja Italian Lisa Vittozzi sijoittui pronssille.

Minkkinen, 28, ei ollut koskaan aiemmin yltänyt maailmancupin tai MM-kisojen henkilökohtaisessa kilpailussa kymmenen parhaan joukkoon.

”En tiedä, jaksaako enää tuulettaa, olen niin väsynyt. Oli kyllä raskas reissu, mutta hyvä fiilis on”, Minkkinen iloitsi Ylen tv-haastattelussa.

Minkkinen oli ampumapenkalla tarkkuutensa lisäksi erittäin nopea. Suomalaisen lisäksi vain Persson ja neljänneksi sijoittunut Italian Samuela Comola onnistuivat nolla-ammunnassa.

”Oma valmentaja [Mikko Viitanen] on sanonut, että vedän hyvää kautta mutta vielä on huipputulos jäänyt tekemättä. Erik [päävalmentaja Kulstad] on valmistavasta leiristä lähtien vähän painostanut, että normaalimatkalla minun nolla-ammuntani on vain päästä kiinni. Tänään ilmeisesti päätin, että otetaan se sieltä”, Minkkinen jatkoi.

Maajoukkueen norjalaisvalmentaja Kulstad oli luonnollisesti onnellinen suojattinsa suorituksesta.

”Olen onnellinen ja ylpeä, että hän onnistui suurimmassa mahdollisessa paikassa. Hän on ollut jo aiemmin lähellä tällaista suoritusta”, Kulstad sanoi Ylelle.

Minkkisen uran paras maailmancup-sijoitus tuli tämän kauden alussa Kontiolahdella, kun hän oli takaa-ajossa 15:s.

Muut suomalaisnaiset jäivät minuuttikaupalla kärjestä, joten Minkkinen nähdään ainoana suomaisurheilijana sunnuntaina järjestettävässä naisten MM-yhteislähtökisassa. Erika Jänkä oli kolmella sakkominuutillaan 54:s ja Nastassia Kinnunen kuudella sakollaan 60:s. Mari Eder ampui jokaiselta paikalta kaksi ohi ja oli kahdeksalla sakollaan maalissa 62:s.

MM-kisat jatkuvat torstaina parisekaviestillä, jossa Suomen joukkueen muodostavat Minkkinen ja Olli Hiidensalo.