Uefan asiantuntija­ryhmän johtopäätös on, että Uefa itse oli päävastuussa epäonnistumisista, jotka olivat lähellä johtaa ihmishenkien menetykseen Mestarien liigan finaalissa.

Euroopan jalkapalloliiton Uefan oman raportin mukaan Uefalla oli päävastuu Pariissa pelatun Mestarien liigan finaalin kaaoksesta, kertoo raportin haltuunsa saanut The Guardian -lehti.

Uefan nimittämä asiantuntijaryhmä selvitti kuuden kuukauden ajan, miksi Mestarien liigan finaalia edelsi yleisökaaos, joka vaaransi ihmishenkiä. Uefan raportin mukaan puutteet turvallisuus­järjestelyissä olivat lähellä johtaa katastrofiin, jossa ihmisiä olisi voinut kuolla.

Keväällä 2022 Pariisissa pelatussa finaalissa olivat vastakkain Liverpool ja Real Madrid.

Raportin mukaan yksi ongelmista oli, että Uefan oma turvallisuusyksikkö oli sivussa päätöksenteosta. Turvallisuusyksiköllä ei ollut osuutta tapahtuman suunnittelussa eikä kriisiin reagoimisessa, The Guardian kertoo raportin löydöksistä.

Paikallisen poliisikomentajan olisi pitänyt tehdä Uefan turvallisuusyksikön kanssa päätös ottelun alkamisen siirtämisestä, mutta sen sijaan Uefan puheenjohtaja Aleksander Čeferin teki itse asiasta päätöksen VIP-aition portaikossa.

Raportin mukaan Pariisin poliisi ja Ranskan jalkapalloliitto, joille Uefa oli delegoinut vastuuta, epäonnistuivat suunnitelmissa ja tapahtuman johtamisessa, mutta samaan aikaan raportti korostaa, että Uefa oli lopulta päävastuussa.

”Asiantuntijaryhmän johtopäätös on, että tapahtuman omistaja Uefa oli päävastuussa epäonnistumisista, jotka olivat lähellä johtaa tuhoon”, raportissa sanotaan.

Raportissa kiinnitetään huomiota myös siihen, miten syytä vastuusta yritettiin selvästi vierittää muiden tahojen kontolle, kuten esimerkiksi kannattajien.

”Asiantuntijaryhmän johtopäätös on, että väitteet suurista määristä liputtomia kannattajia tai kannattajista väärennetyillä lipuilla, olivat vääristeltyjä. Niitä on esitetty faktoina, joilla on väistetty vastuullisten vastuuta epäonnistumisista suunnittelussa ja operatiivisessa johdossa. Tämä on moitittavaa, ja siihen ovat osallisia Uefa, Uefan tapahtuma­järjestelyt, Ranskan jalkapalloliitto, Pariisin poliisi, valtion virkailijat ja Ranskan ministerit.”

Raportin mukaan väitteet liputtomien kannattajien syyllisyydestä tapahtumien kulkuun muistuttavat Hillsborough’n katastrofista, jossa esitettiin samanlaisia väitteitä [kannattajien vastuusta]. Väitteet pitivät sitkeästi pintansa vuosikymmeniä, kunnes ne todistettiin vääriksi.