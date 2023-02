Patrick Mahomes on kovaa vauhtia matkalla kohti Tom Bradyn saavutuksia

NFL:n tämän hetken suurin tähti voi nousta jopa kaikkien aikojen parhaan pelinrakentajan rinnalle, kirjoittaa urheilutoimittaja Mika Moilanen.

2030-luvulle siinä kestää, mutta amerikkalaisen jalkapallon NFL-liigan kirkkaimmin tuikkiva nykytähti voi jonain päivänä nousta saavutuksissa jopa kaikkien aikojen pelinrakentajan Tom Bradyn rinnalle.

27-vuotias Mahomes voitti varhain maanantaiaamuna Suomen aikaa uransa toisen Super Bowlin. Hän nosti Kansas City Chiefsin väkisin Philadelphia Eaglesin ohi kymmenen pisteen takamatkalta.

Mahomes on onnistunut samassa tilanteessa pudotuspeleissä nyt neljä kertaa. Brady puolestaan nosti joukkueensa kaksinumeroisista tappiolukemista voittoon kuudesti – helmenä 34–28-voitto helmikuussa 2017 pelatussa Super Bowlissa peräti 25 pisteen (3–28) takaa.

Poikkeuksellisen lahjakkaan Mahomesin sunnuntaista suoritusta voi sanalla sanoen kutsua sankaritarinaksi. Tähti ei antanut kipeän nilkkansa häiritä vaan heitti kolme touchdownia ja juoksi tärkeitä jaardeja kun sitä tarvittiin.

Toista kertaa urallaan Super Bowlin arvokkaimmaksi pelaajaksi valittu Mahomes kertoi ottelun jälkeen medialle, ettei mikään olisi pitänyt häntä pois kentältä.

”Tämä on Super Bowl. Voit murehtia terveydestäsi pelikauden ulkopuolella”, ensimmäisen puoliajan lopussa tuskainen ilme kasvoillaan kentältä nilkuttanut Mahomes sanoi.

Hän ja päävalmentaja Andy Reid ovat johtaneet Chiefsin Super Bowliin kolmesti neljän kauden sisällä. Tämän vuosikymmenen dynastia rakentuu kovaa vauhtia.

Reid tietää, että juuri Mahomes on työmaan tärkein arkkitehti.

”Hän on MVP [Most Valuable Player eli arvokkain pelaaja]. Se on kaikki, mitä tarvitsee sanoa, eikö niin? Näitte sen tänä iltana”, mestarivalmentaja sanoi medialle.

Kaikki merkit viittaavat siihen, että Mahomes säkenöi pelikentillä myös tulevina kausina uuden pelinrakentajasukupolven suunnannäyttäjänä.