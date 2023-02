Hyundain taktikointi sai nolon lopun Ruotsin MM-rallissa. Päätöserikoiskokeen voittanut Lappi odottaa yhä ehjää kisaviikonloppua.

Uumaja

Toyotan Kalle Rovanperä putosi yllättäen pois palkintopallilta sunnuntaina päättyneessä Ruotsin MM-rallissa. Rovanperä taisteli kolmannesta tilasta Hyundain Thierry Neuvillea vastaan, mutta taipui belgialaiselle viidellä sekunnilla. Puolustava maailmanmestari nappasi kuitenkin kisan päättäneeltä power stage -erikoiskokeelta kolme lisäpistettä.

Rovanperä hävisi voittotaistelun jo perjantaina, jolloin hän kärsi tien auraajan roolista. Myös auton säätöjen kanssa oli hakemista.

”Pelkästään perjantain lenkin ensimmäisen pätkän kahdella vedolla hävittiin yli puoli minuuttia auraamisen takia. Maalissa eroa oli 25 sekuntia, joten mielestäni ajoin ihan hyvin. Tulos ei ole hirveän hyvä, mutta omaan tekemiseen olen tyytyväinen”, Rovanperä summasi.

”Iltapäivän lenkeillä Hyundai oli meitä vahvempi, kun ajettiin urissa. Tänäänkin ajoin omaa hyvää ajoa, mutta kello ei vaan tykännyt”, Rovanperä sanoi.

Kisan voittoon kaasutti M-Sport Fordin virolaistähti Ott Tänak 18,7 sekunnin erolla Hyundain Craig Breeniin. Hyundai yritti vielä taktikoida Neuvillen Breenin edelle, kun irlantilainen otti tahallaan kymmenen sekunnin aikasakon. Neuville teki kuitenkin viimeisellä pätkällä virheen ja jäi kolmanneksi 1,3 sekunnin marginaalilla.

”Ihan odotettua toimintaa Hyundailta, sillä he tekevät tuota paljon. Kun alkukaudesta aloittaa, niin siitä tulee kauden aikana aika monta pistettä taktikoimalla. Eihän se meille kiva ole, kun me emme sitä tee. Nyt he eivät tosin onnistuneet”, Rovanperä tokaisi.

Esapekka Lappi sai lohtua

Hyundain rallitalliin vaihtanut Esapekka Lappi taisteli palkintosijasta lauantai-iltaan saakka, mutta rengasrikon aiheuttama ulosajo vei aikaa seitsemän minuuttia. Pieksämäkeläinen onnistui kuitenkin kipuamaan sunnuntaina seitsemänneksi ja otti täydet viisi lisäpistettä voittamalla rallin päättäneen power stage -erikoiskokeen.

”Vähän tästä sai lohtua. Kun omat kaverit kaivoivat meitä eilen (lauantaina) hangesta, ei ollut mielessäkään, että pisteitä voisi vielä tulla. Toki se harmittaa edelleen, mutta mennään positiivisen kautta. Kyytiä oli, mikä tuo luottoa jatkoon”, Lappi sanoi.

”Ei ehkä ihan voitosta olisi voitu taistella, mutta tuskin kauas olisi jääty. Toivottavasti jo seuraavassa kisassa Meksikossa saadaan ajettua ehjä viikonloppu”, Lappi sanoi.

Pienemmissä luokissa nähtiin myös suomalaisvoittaja, kun laukaalainen Roope Korhonen ajoi ykköseksi WRC3-luokassa. Sami Pajari puolestaan ylsi pronssitilalle WRC2-luokassa.

Korhoselle voitto oli ensimmäinen MM-tasolla.

”Onhan tämä kova juttu. Tavoitteena tämä tietenkin oli, joten tehtävä suoritettu. Pystyin hyvin tarkkailemaan vauhtia, eikä ollut mitään yliyrittämistä”, Korhonen totesi.