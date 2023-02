Narukerä ja Kampparit tasasivat pisteet maalein 3–3.

Kevätaurinko lämmittää.

Porin tekojäärata pullistelee liitoksistaan valtavan yleisöryntäyksen takia.

Narukerä voittaa 24 vuoden tauon jälkeen jääpallon Suomen mestaruuden ja tekee sen vielä kotijäällään, satojen porilaisten silmien edessä.

Tuo on monen Narukerän kannattajan toive jääpallokevään huipennukselle.

Se on yhä mahdollista.

Narukerä tarvitsi lauantain Kampparit-ottelusta vähintään tasapelin, jotta Bandyliigan ylemmän jatkosarjan ykköspaikka ja tätä kautta kotietu säilyisi porilaisilla takuuvarmasti mahdolliseen loppuotteluun asti.

Tasapeliin Kerä myös ylsi, sillä pisteet tasattiin Mikkelissä maalein 3–3 (1–0).

Samalla Poriin tuli päävalmentaja Tuomas Erkkilän mukaan 18 vuoden tauon jälkeen Bandyliigan runkosarjan voitto.

”Välietappi saavutettu. Kotietu mahdollistaa hienoja tarinoita, mutta sitä ennen meidän pitää vielä klaarata välierät”, muistutti Erikkilä ottelun jälkeen.

Helpolla kotietu ja runkosarjan voitto ei silti tullut.

Kampparit johti ottelua maalein 2–0 aina 61. peliminuutille asti.

Sitten iski Eero Paavola, heti perään onnistui Joona Rajala ja nousun täydensi Kristian Paukkonen. Narukerä teki vain kuudessa minuutissa kolme maalia.

”Saimme pallonhallinnan – ja sitä kautta luotua tilanteita. Olisi meillä ollut paikka naulata koko ottelu siihen perään, mutta emme onnistuneet”, Erkkilä kertoi.

Lisäajalla Kampparit tuli vielä tasoihin, joten jännitettävää riitti pelin loppuun asti. Porilaisten puolustus kuitenkin piti.

”Olen tyytyväinen siihen, miten nousimme jälleen tappioasemasta peliin mukaan. Usko omaan tekemiseen on niin vahva, ettei se helposti horju. Näyttää siltä, että alamme pelata parasta jääpalloamme oikeaan aikaan.”

Nyt Narukerällä alkaa noin 1,5 viikon tauko peleistä, sillä seuraava ottelu on vasta 22. helmikuuta.

Silloin on jo tosi kyseessä, sillä kyse on välieristä. Narukerä varmisti paikkansa välierissä jo edellisen ottelun jälkeen. Tuleva välierävastus on joko JPS tai Akilles.

”Treenataan hyvin ja huolellisesti. Nautitaan, ettei meidän tarvitse pelata tiukkaa puolivälieräsarjaa ja pyritään ottamaan kaikki hyöty irti siitä”, Erkkilä linjasi tulevien päivien suunnitelmat.