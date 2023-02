Toyotan Kalle Rovanperä oli epäkiitollisessa tehtävässä Ruotsin MM-rallissa perjantaina.

Kalle Rovanperä on kilpailussa viidentenä.

Uumaja/Helsinki

Puolustava maailmanmestari Kalle Rovanperä starttasi reitille ensimmäisenä autona ja ”tienauraus” maksoi paljon aikaa. Varsinkin iltapäivällä syvissä urissa eroa kärkeen tuli rutkasti. Perjantain ajopäivän jälkeen Rovanperä on kilpailussa viidentenä 31,1 sekuntia kisaa johtavaa Hyundain Craig Breeniä perässä.

Olosuhteet olivat myös hyvin vaihtelevat, sillä Rovanperä pystyi kuitenkin päivän aikana ajamaan kaksi pohja-aikaa.

”Oma ajaminen oli ihan hyvää, mutta tien putsaamista oli niin paljon. Iltapäivällä oli isot urat ja tie sotkuinen. Kun ura ei ole puhdas, se on kaikista pahin mahdollinen tilanne ensimmäiselle autolle”, Rovanperä sanoi.

”Aina kun oli puhdasta ajolinjaa, niin puskin täysillä. Enempää ei oikein ollut tehtävissä. Se oli ihan herran haltuun, että pääsi ne pätkät edes läpi.”

Rovanperä ei usko, että puolen minuutin eroa ajamalla saa enää kiinni.

”Ei siinä varmasti hirveästi ole tehtävissä. Eroa on liikaa, mutta eihän sitä toisaalta koskaan tiedä, mitä tapahtuu. Täällä pätkät vaan ovat niin nopeita, että kovin isoja eroja ei saa tehtyä.”

Toisella sijalla kilpailussa on Fordin Ott Tänak, joka on jäänyt kärkimies Breenistä 2,6 sekuntia. Hyundain Esapekka Lappi käytti hyvin lähtöpaikkansa hyväkseen tiimitoveri Breenin tavoin. Pieksämäkeläinen on rallissa kolmannella sijalla vain 11,2 sekuntia Breenin takana.

”Olen ollut tosi keskittynyt koko ajan. Olen tyytyväinen, että olemme pelissä mukana ja kaikki on vielä auki. Ehkä vähän paremmin olisi pitänyt osata lähtöpaikka käyttää hyväksi”, Lappi summasi.

”Ihan hyvä päivä kuitenkin. Kyyti on ihan kohtuullista, mutta vähän sitä haluaisi kovempaa mennä. Ihan ei nyt kaikki natsaa auton kanssa, mutta koitetaan vähän jousitusta säätämällä saada lisää pitoa lauantaille.”

Lappi on yltänyt kerran urallaan MM-rallin voittoon. Vaikka palkintosijakin olisi erinomainen tulos, houkuttaa miestä ehdottomasti taistella myös ykköstilasta.

”Yritetään totta kai. Ei tässä muuten mitään järkeä ole. Tuntuu, että enemmänkin olisi tarjolla, jos vain onnistumme ne viimeiset pienet yksityiskohdat saamaan paikoilleen.”

WRC2-luokassa Skodalla ajava Sami Pajari on komeasti toisella sijalla. Nuori suomalaiskuski on jäänyt luokkaa johtavasta isäntämaan Oliver Solbergista 13 sekuntia. Jari Huttunen ajaa seitsemän vuotta vanhemmalla Skodan kalustolla kolmantena. Pajari ja Huttunen ovat myös yleiskilpailussa kymmenen parhaan joukossa.

Ruotsin MM-rallissa ajetaan lauantaina seitsemän erikoiskoetta. Kisa päättyy sunnuntaina, jolloin ohjelmassa on vielä kolme pikataivalta.