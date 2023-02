Lauri Markkanen pääsee avauskokoonpanoon NBA:n tähdistöottelussa.

Koripallon NBA-liigan tähdistöottelun kokoonpanoon on tullut muutoksia. Suomalaisittain merkittävin muutos on se, että Utah Jazzin Lauri Markkanen nousee Läntisen konferenssin pelaajien avausviisikkoon.

Syynä on se, että kolme avausviisikkoon valittua pelaajaa, Stephen Curry, Kevin Durant ja Zion Williamson, eivät pysty pelaamaan tähdistöottelussa, NBA kertoo tiedotteessaan.

Markkanen kommentoi uutta käännettä Utah Jazzin verkkosivuilla.

”Olen erittäin onnellinen. Innostunut. Tämä on tavallaan, henkilökohtaisella tasolla, sitä, minkä takia olen työskennellyt”, Markkanen sanoi.

”Sitä muistaa kaiken, mitä on käynyt läpi tämän matkan aikana, ja kaikella on syynsä. Olin iloinen, kun se [tähdistöotteluun pääsy] tapahtui, mutta vähitellen aloin ajatella asioita, joista on täytynyt selviytyä päästäkseen tähän.”

Markkasen lisäksi avausviisikkoon nousevat Philadelphia 76ersin Joel Embiid ja Memphis Grizzliesin Ja Morant.

Uusiksi vaihtopelaajiksi All-Stars-otteluun valittiin Minnesota Timberwolvesin Anthony Edwards, Sacramento Kingsin De’Aaron Fox ja Toronto Raptorsin Pascal Siakam.

Uusien pelaajien valinnasta päätti NBA-komissaari Adam Silver.

NBA:n tähdistöviikonloppu järjestetään Utah Jazzin kotikentällä 17.–19. helmikuuta.