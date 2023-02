Pelaajaliikenne MuSasta FC Jazziin jatkuu – ”Sassarini on erittäin positiivinen persoona”

Mico Heinilä edustaa jatkossa FC Jazzia.

Viime kaudella Musan Salamassa pelannut Mico Heinilä siirtyy FC Jazziin.

”Tavoitteena on kehittyä pelaajana ja kasvaa yhdessä joukkueen kanssa koko ajan paremmaksi. Ensimmäiseksi pitää harjoitella hyvin, tätä kautta saada peliaikaa ja kentällä onnistumisia. Harjoituksissa on ollut mainio vauhti koko joukkueella päällä. Niissä tekeminen on ollut intensiivistä ja kehittävää”, Heinilä kertoi seuran verkkosivuilla olevassa uutisessa.

Vuonna 2005 syntynyt Heinilä onnistui porilaisten viime viikonlopun harjoitusottelussa maalinteossa, kun hän pukkasi Jazzille maalin. Heinilä kehuu FC Jazzin verkkosivuilla seuran valmentajia Andrea Sassarinia ja Aleksandr Kokkoa.

”Sassarini on erittäin positiivinen persoona, kuten myös Kokkokin. Itse asiassa koko taustaryhmän kanssa työskentely on erittäin mukavaa. Olen saanut paljon tekemisestäni palautetta ja oppia, mitä kannattaa kentällä tehdä.”