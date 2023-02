Ruotsin MM-ralli alkaa torstai-iltana.

Uumaja

Kalle Rovanperän lähtöpaikka Ruotsin MM-rallin ensimmäisenä varsinaisena kilpailupäivänä ei suosi hallitsevaa maailmanmestaria. Runsaslumisella reitillä Rovanperä pääsee paikoin puhdistamaan tietä takana tuleville.

MM-sarjaa johtavalla kuljettajalla on aina yksi etu tai haitta puolellaan: hän pääsee avaamaan reittiä kaikille muille.

Sikäli on täysin olosuhteista riippuvaista, kumpi rooli pistetaulukon kärjelle lankeaa. Rovanperä ei johda sarjaa, mutta koska tallitoveri Sébastien Ogier ei aja Ruotsissa, hänen roolinsa lankeaa Rovanperälle.

Ruotsin ralli muutti viime vuonna 600 kilometriä aiempaa pohjoisemmaksi, mikä takasi aidot talviolosuhteet.

”Lunta on paljon, mutta jäätä ei ihan niin paljon. Pohjat eivät ole aivan niin hyvät kuin viime vuonna. Perjantai on hankalan näköinen meille, mutta muutoin on ihan jees”, Rovanperä analysoi.

Kisan avauspäivästä tulee melkoisella varmuudella vedenjakaja Rovanperän voittomahdollisuuksien suhteen. Kelistä johtuva haitta olisi pystyttävä minimoimaan ja pysyttävä taisteluetäisyydellä pahimmista kilpakumppaneista.

Ennen toista ajokertaa perjantain lenkkiä hyödyntävät myös historic-luokan osallistujat, jotka muokkaavat ajolinjoja vielä entisestään huonommaksi Rovanperän ajovuoroa ajatellen.

”Odotin parempaa keliä. Viime vuonna oli parempi olla kärjessä, esimerkiksi kakkospätkällä on todella paljon pehmeää ja pöperöä. Monet tiet ovat pehmeitä, tienpohja murtuu ja siitä tulee aika sotkuista meille.”

Rovanperä sijoittui kauden avauskisassa Monte Carlossa toiseksi, mutta kisan voittaja Sebastien Ogier ei aja Ruotsissa.

Varmaa on myöskin se, että erikoiskokeiden keskinopeus hipoo pilviä. Useimmilla erikoiskokeilla mennään pitkiä matkoja jarrua painamatta tai kaasua keventämättä.

”Uudet osuudet ovat aika hurjia; tosi nopeita ja vähän mutkia. Reitti ei ole niin mielenkiintoinen kuin viime vuonna. Kaikki paikat pitää ajaa kaasu pohjassa”, tietää Rovanperä.

Tiimin testatessa rallia varten tutusti Keski-Suomessa, keli oli huomattavasti jäisempi ja tienpohjat kovemmat Ruotsin olosuhteisiin verrattuna.

”Kaikillehan tuollaiset olosuhteet, joissa mennään 700 metrin tai jopa kilometrin suora, on vähän tylsiä, mutta on siellä sitten suoran päässä aina mutka”, jonka joutuu ajamaan.

Viime vuoden voiton uusiminen on tällä kertaa kiven alla.

”Auto täytyy saada pelaamaan urassa, ja jos tulee hiekkaa, niin renkaiden on kestettävä myös. Siinä on aika monta juttua, jotka on saatava pelaamaan. Jos tien pinta on kova ja puhdas, silloin se on fine lähteä ekana.”

Osa erikoiskokeista meni rujoon kuntoon jo ennakkotutustumisjakson aikana, sillä ralli on viety teille, jotka eivät ole kaikille avoimia teitä ja normaalissa arkikäytössä.

”Siviiliauton ura ei ole se mitä me mennään. Meidän automme ei mahdu siihen, joten silloin joudutaan auraamaan irtolunta. Voitto on kiikarissa joka kisassa – täällä myös – joten katsotaan miten selvitään perjantaista ja ollaanko vielä voittokamppailussa.”

Ralli alkaa torstaina lyhyellä yleisöpyrähdyksellä, mutta mahdollisesti jo perjantain ensimmäinen erikoiskoe sanelee Rovanperän rallille raamit. Perjantaina ajetaan kolmen erikoiskokeen lenkki kahteen kertaan, joten Rovanperä puhdistaa tietä myös iltapäivän lenkillä.

”Se päivän eka pätkä on varmasti hirveässä kunnossa meille. Keskimmäinen on ok, ja kolmannella, pitkällä pätkällä on vähän auraamista. Siellä on vain avattu tie metsään ilman varsinaista tiepohjaa.”

”Pakkohan se on yrittää pysyä taistossa mukana ja saada lähtöpaikkaa paremmaksi lauantaille. Itseeni luottoa kyllä löytyy ja auto tuntui testissä hyvältä. Jos autossa ja miehessä riittää kyyti, niin silloin itseluottamus on myös hyvä”, päättää Rovanperä.