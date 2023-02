Ruotsi sanoo liittyvänsä boikottirintamaan vain YK:n suosituksesta.

Ruotsin olympiakomitea aikoo lähettää joukkueen Pariisin olympialaisiin vuonna 2024, kertoo puheenjohtaja Peter Reinebo Expressenille.

Pohjoismaiset olympiakomiteat kokoontuivat viikonloppuna ja keskustelivat myös Ukrainan tilanteesta. Tiistaina järjestöt julkaisivat verkkosivuillaan avoimen kirjeen, jossa toistetaan tuki Ukrainalle ja todetaan, että venäläisten ja valkovenäläisten paluusta ei pitäisi toistaiseksi keskustella.

Expressenin haastattelema Reinebo sanoo, että Ruotsi ei ole mahdollisessa boikottirintamassa mukana tämänhetkisen tilanteen perusteella.

”Ruotsin olympiajoukkue on mukana Pariisissa vuonna 2024. Ruotsi ei koskaan boikotoi olympialaisia, ellei siitä ole YK:n päätöstä tai kehotusta”, Reinebo kertoi Expressenille.

Avoimessa kirjeessä ei oteta boikottiin suoraa kantaa. Ruotsia koskevat Reinebon kommentit on annettu Expressenin haastattelussa.

YK on sanonut pitävänsä venäläisten ja valkovenäläisten sulkemista ulos kansallisuuden perusteella syrjintänä. YK on tukenut Kansainvälisen olympiakomitean suunnitelmia, joissa selvitetään mahdollisuutta saada venäläiset ja valkovenäläiset mukaan olympialaisiin neutraaleina urheilijoina.

Kirjeessä on sen sijaan lueteltu viisi huomiota tilanteesta. Keskeinen viesti on, että tuki Ukrainalle on laaja ja tilanteen seuranta jatkuu.

Kirjeen ovat allekirjoittaneet Suomesta Olympiakomitea ja Paralympiakomitea.