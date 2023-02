Harri Heliövaara ja Emil Ruusuvuori kestivät paineet sunnuntain nelinpelissä.

Suomi–Argentiina 3–1

Suomen miesten tennismaajoukkue täytti sunnuntaina alkuillasta villeimmätkin toiveet ja eteni ensimmäisen kerran Davis Cupin lopputurnaukseen, joka pelataan 16 maailman parhaan maan kesken tuleva syksynä Espanjassa.

Espoon Metro-areenalta löytyi vain satunnaisia hajapaikkoja, kun väki täytti lehterit ja piti äänekkäästi omiensa puolta sekä päivän avanneessa nelipelissä että myöhemmin Emil Ruusuvuoren ja Facundo Bagnisin kohtaamisessa.

Nelinpelissä Ruusuvuoren ja Heliövaaran voitto tuli Andres Moltenista ja Maximo Gonzalezista 7–6 (7–5), 4–6, 6–4.

Lähes kolme tuntia kestäneen mittelön tulos merkitsi sitä, että Suomi siirtyi maaottelussa 2–1-johtoon.

Toiveet lopputurnauspaikasta nousivat kertaheitolla, ja iltapäivällä Ruusuvuori näytti taitonsa ja kestävyytensä. Pitkä urakointi nelinpelipelissä tuntui varmasti jäsenissä, mutta niin vain suomalainen taisteli sisukkaasti ja kärsivällisesti. Ruusuvuori kukisti Bagnisin lähes näytöstyyliin 7–5, 6–1.

Nelinpelissä Ruusuvuoren ja Heliövaaran yhteinen taival Davis Cupissa on toistaiseksi sujunut voitokkaasti. Nurin ovat menneet Belgian, Uuden-Seelannin ja nyt Aregentiinan vastustajat.

”Viimeiset kolme matsia Emilin kanssa ovat olleet hyviä. Meidän voittava taktiikkamme on ollut sellainen, että ensimmäinen erä on voitettu, toinen hävitty ja sitten taas kolmas erä voitettu”, Heliövaara totesi ja hauskuutti mediaa tärkeän kamppailun tauottua.

Tuoreen suomalaisvoiton arvo kasvaa, kun otetaan huomioon lähtökohdat sunnuntain ensimmäiseen kamppailuun. Heliövaara ja Ruusuvuori ehtivät harjoitella yhdessä Davis Cup -viikolla vain yhden erän ja 45 minuuttia. Pääpaino on ollut niin voimakkaasti kaksinpeleissä.

Hyvä on muistaa myös se, että nyt kukistuneet Molten ja Gonzalez ovat nelinpelin erikoismiehiä. Molten on nelinpelirankingissa tällä hetkellä sijalla 36 ja Gonzalez sijalla 45. He voittivat viime vuonna ATP-turnauksen Gijonissa, ja Molten on voittanut urallaan kaikkiaan yksitoista pääkiertueen nelinpeliturnausta.

Heliövaara on sijalla 10, ja kaksinpeleihin keskittyvän Ruusuvuoren nelinpeliranking on vaatimaton 830.

Sunnuntain viihdyttävä trilleri huipentui kolmanteen ja ratkaisevaan erään. Suomi ehti hukata kolme ottelupalloa, mutta neljäs toi ratkaisun, kun Heliövaaran iskulyönti sujahti vastustajien ulottumattomiin.

”Aikamoinen ottelu. Kolmessa tunnissa ehtii tapahtuma kaikenlaista”, Heliövaara sanoi.

Suomalaiskaksikko johti päätöserää parhaimmillaan jo 5–1, mutta sinnikkäät argentiinalaiset tulivat pelin päähän. Ruusuvuoren syöttövuorolla ei suuria ongelmia kuitenkaan tullut, ja kun viimeinen lyönti oli painunut tuloksekkaasti argentiinalaisten kenttään, Heliövaara ja Ruusuvuori aloittivat villin tuuletuksen.

Suomen kapteeni Jarkko Nieminen oli Heliövaaran mukaan antanut suojateilleen selvän ohjeen.

”Kolmannessa erässä ajetaan argentiinalaiset pois meidän olohuoneesta”, Heliövaara kertoi.