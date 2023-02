Lauri Markkasen uralla on muutamia käännekohtia, jotka johdattivat hänet NBA:n supertähdeksi. Tuorein niistä tapahtui viime kesänä.

Lauri Markkanen valittiin NBA:n tähdistöotteluun. Hänen uransa on pystysuorassa nousussa.

Lauri Markkanen, 25, loistaa nyt kirkkaana tähtenä maailman parhaassa koripalloliigassa NBA:ssa, mutta vielä yläkoulun kynnyksellä edes hänestä ei voinut ennustaa tulevaisuuden urotekoja. Nuori Markkanen oli nimittäin jäämässä rannalle Jyväskylän Kilpisen yläkoulun urheiluluokalta.

Perhonjokilaakso-lehdessä vuonna 2018 ilmestyneessä artikkelissa kerrotaan, kuinka Markkanen ponnisti urheiluluokalle vasta kolmannelta varasijalta.

Yläkoulussa Markkasen lahjakkuus sen sijaan oli jo silmiinpistävää.

”Lauri oli omassa lajissaan niin ylivoimainen suhteessa muihin, että normikoripallossa ei olisi ollut hänen kehittymisensä kannalta mitään mieltä”, Kilpisen koulun rehtorina tuolloin työskennellyt Sami Kalaja on kirjoittanut.

Niinpä Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskustakin johtanut Kalaja kertoo kieltäneensä Markkaselta pelaamisen oikealla kädellä koulun koripallotunneilla.

”Vasemmalla kädellä operoiminen oli erinomaista taitoharjoittelua”, Kalaja kirjoittaa.

Lauri Markkanen tykkäsi touhuta pallon kanssa jo lapsena.

Markkasen menestys ei ole sattumaa, sillä hän suhtautui koripalloon julmetun kovalla intohimolla jo yläkouluikäisenä – ja harjoitteli kaveriensa kanssa paljon.

Rehtori Kalaja suhtautui poikien treenausintoon hyvin myötämielisesti ja ohjeisti Kilpisen koulun siivoojia avaamaan ovet nuorille koripallolahjakkuuksille jo kuudelta aamulla, jotta nämä pääsivät viskomaan palloa pussiin aamuvarhaisella ennen koulua.

Kalajan mukaan pallo viuhui ilmassa lukemattomina aamuina jo kukonlaulun aikaan.

”Sitten kun pojat olivat siinä kehitysvaiheessa, että heidät uskalsi päästä omin päin puntille, myös koulun kuntosalin ovet avautuivat omatoimiselle harjoittelulle”, Kalaja on kirjoittanut.

Markkanen kasvoi jo lapsena kiinni liikunnalliseen elämäntapaan, sillä hän syntyi kivikovaan urheiluperheeseen. Pekka-isä kuuluu koripallon kotimaiseen lajikaanoniin. Hän teki 1990-luvulla uraa ammattilaisena Euroopassa ja pelasi 129 A-maaottelua. Myös äiti Riikka oli aktiivivuosinaan maajoukkuetason koripalloilija.

Lauri Markkanen vanhempiensa kanssa vuonna 2017.

Markkasen isoveli Eero, 31, on tehnyt uran ammattilaisjalkapalloilijana ja toinen isoveli Miikka, 29, ylsi koripallossa nuorten maajoukkueisiin.

Pojat kilpailivat aina ja aivan kaikessa.

”Kilpailu oli kyllä kovaa, ihan sama, mikä peli oli kyseessä. Jokainen halusi koko ajan voittaa, ja kyllä sillä on ollut tosi iso merkitys minulle”, Markkanen on sanonut Ylelle.

Pekka-isän mukaan pojat kilpailivat jopa ruokapöydässä.

”Kun pojat vaikka söivät jotain, Laurin piti syödä yhtä paljon kuin isompien. Jos he ottivat puoli litraa jäätelöä, Laurillekin piti laittaa saman verran. Ehkä siinä on sitten syy, miksi hänestä on tullut noin iso. Periksi ei voinut antaa siinäkään asiassa”, Pekka Markkanen sanoi Ylellä vuonna 2017.

Kerran Markkasten äiti päätti kokkailla lihapullia. Hän pyöritteli niitä 99 kappaletta, ja kun poikakolmikko tuli koulusta, pyörykät katosivat parempiin suihin silmänräpäyksessä

”Jokainen söi siis noin 33 lihapullaa yhdellä aterialla”, Riikka Markkanen äimisteli Kodin Kuvalehdelle.

Nykyään Lauri Markkanen ei syö punaista lihaa.

Eero Markkanen, Lauri Markkanen, Pekka Markkanen ja Miikka Markkanen.

Markkasen koripallouralla on ollut kolme suurta käännekohtaa, joiden ansiosta hän on nyt kohonnut tähdistöottelutason pelaajaksi, kirkkaaksi NBA-tähdeksi.

Ensimmäinen suuri käännekohta oli Markkasen muutto Jyväskylästä Helsinkiin vuonna 2014. Hän siirtyi tuolloin Mäkelänrinteen lukioon ja HBA-Märskyyn pelaamaan.

Koripallovalmentaja Henrik Dettmannin mukaan päätös oli jopa ratkaiseva Markkasen kehityksen kannalta.

”Minä sanoin hänelle, että nyt sinun pitää tehdä elämäsi tärkein päätös. Sinun pitää siirtyä tänne ympäristöön, jossa saat parasta mahdollista valmennusta ja kukaan ei kiirehdi sinun kanssasi, ja kaikki antavat sinulle sen ajan, jonka sinä tarvitset, jotta sinä voit kehittyä”, Dettmann sanoi MTV Urheilulle vuonna 2019.

”Märskyssä” Markkasta valmensi muun muassa aiemmin NBA:ssa pelannut suomalaislegenda Hanno Möttölä.

”Ilman sitä siirtoa Lauri olisi tällä hetkellä jossain eurooppalaisessa ammattilaisjoukkueessa parhaimmillaan keskitason pelaaja, koska kehon valmistaminen seuraavalle ammattiurheilun tasolle tapahtuu joko tässä tai se ei tapahdu enää ollenkaan. Siinä on tietty ikkuna, ja se ikkuna pitää osata käyttää”, Dettmann linjasi MTV Urheilulle 2019.

Seuraava valtava käännekohta Markkasen uralla oli hänen vuotensa Arizonan yliopistossa 2016–2017. Hän pelasi loistavasti, tottui yhdysvaltalaiseen koripalloon ja nosti osakkeitaan NBA:n varaustilaisuuteen.

”Tiesin etukäteen, että valmentaja peluuttaa puolustusvoittoista koripalloa. Puolustuspeli on itselleni iso kehityskohde, joten täällä pelaaminen on paljastanut joitain heikkouksiani. Peli on muutenkin vähän erilaista, koska säännöt ovat erilaiset kuin Euroopassa, Markkanen ruoti Urheilusanomille (nyk. Urheilulehti) Arizonassa tammikuussa 2017.”

Huippukausi yliopistossa tuotti tulosta. Minnesota Timberwolves varasi Markkasen jo koko tilaisuuden seitsemäntenä pelaajana. Minnesota kauppasi suomalaisen välittömästi Chicago Bullsiin.

Kolmas valtava käännekohta Markkasen uralla tapahtui viime kesänä. Markkanen kaupattiin lyhyellä NBA-urallaan jo toisen (tai jos kauppa Minnesotasta Chicagoon lasketaan mukaan niin kolmannen) kerran, kun Cleveland Cavaliers kauppasi suomalaispelurin Utah Jazziin. Vain vuotta aiemmin Bulls oli kaupannut hänet Clevelandiin.

Tieto tuoreimmasta siirrosta tuli Markkaselle juuri ennen Susijengin EM-urakan alkua.

”Oli se aika shokki. Ei siinä ajatellut oikein mitään. Se tuli niin yllätyksenä”, Markkanen sanoi Ilta-Sanomille Prahassa pian siirtouutisen jälkeen.

213-senttinen Markkanen ehti pelata Clevelandissa vain yhden kauden. Se jäi ”välikaudeksi” hänen NBA-urallaan, vaikka hän viihtyikin Clevelandissa paremmin kuin Chicagossa.

Joulukuussa Markkanen paljasti Urheilucastissa, että pelinappulaksi joutumisella oli valtava henkinen merkitys. Hän muutti ajattelutapaansa.

”Se klikkasi tuolla korvien välissä, että vaikka kuinka tekee asioita oikein ja on kiltti, niin sitä liipaisinta voidaan painaa, ja sitten ollaankin eri kaupungissa”, Markkanen sanoi.

Hän päätti olla jatkossa NBA-parketilla terveellä tavalla itsekkäämpi.

”Se on aika paljon asennekysymys. En usko, että ihmisenä olen koskaan itsekäs, mutta pelaajana sain itsekkyyttä lisää. Tein [Clevelandissa] mitä pyydettiin ja mitä joukkue tarvitsi, mutta silti treidi tapahtui. Siinä klikkasi, että nyt täytyy pelata vähän itsekkäämmin ja ottaa kaikki hyöty tästä tilanteesta, kun valmentajakin on toivonut, että pelaan vapaasti”, Markkanen sanoi.

Markkasesta on todellakin paistanut tällä kaudella NBA-parketilla sopiva röyhkeys. Suomalaisjärkäle hamuaa itselleen entistä enemmän palloa, haastaa vastustajia, ajaa rohkeammin korille ja saa sitä kautta donkkeja ja vapaaheittoja.

Markkanen tekee valtavan paljon enemmän pisteitä kuin aiemmin ja loistaa joukkueensa ylivoimaisesti tärkeimpänä ja parhaana pelaajana.

Nykyään hän myös tuulettaa onnistumisiaan villisti ja jopa hieman pullistelee vastustajille sekä näyttää äkäistä naamaa.

Heti kun ottelu on ohi, Markkanen on kuitenkin jälleen oma vaatimaton itsensä.

Utahin kaudesta povattiin ennen kautta totaalista mahalaskua, mutta pitkälti Markkasen ansiosta joukkue on vielä taistelemassa suorasta pudotuspelipaikasta.

Lauri Markkanen ei enää kumartele ketään.

Markkasen jymykausi on siis peruja hänen suuresta asennemuutoksestaan mutta toisaalta seurausta myös Susijengissä kesällä ja syksyllä pilviin kohonneesta itseluottamuksesta. Kesän EM-kisoissa Markkanen teki parhaimmillaan parketilla aivan mitä halusi.

Järisyttävimmän näytöksen hän järjesti Kroatian NBA-miehiä vastaan johdattamalla Susijengin upeaan voittoon ja kahdeksan parhaan joukkoon takomalla 43 pistettä.

Tuolloin Markkanen oivalsi, että hän voisi pystyä samanlaisiin urotekoihin NBA:ssakin.

”Tuli fiilis, että jos pystyn EM-kisoissa tuollaiseen, niin miksi en pystyisi NBA:ssa? Markkanen sanoi Urheilucastissa.”

Lauri Markkanen donkkasi Kroatiaa vastaan. Ja teki paljon muutakin. Hän johdatti Susijengin jatkopeleihin.

Siviilielämäänsä Markkanen on varjellut julkisuudelta. Hän puhuu haastatteluissa paljon mieluummin heittotekniikasta kuin lapsiarjestaan.

Markkasen puoliso Verna Aho kuitenkin raotti hieman parin yksityiselämää Helsingin Sanomissa vuonna 2020 julkaistussa artikkelissa.

Kaksikko oli tutustunut jo yläkouluiässä, mutta lempi leimahti vasta myöhemmin, kun Markkanen oli jo muuttanut Helsinkiin lukioon.

Markkanen oli eräänä iltana lähettänyt Jyväskylässä asuneelle Aholle yksinkertaisen viestin.

”Miten menee”, viestissä luki HS:n mukaan.

Sen jälkeen kaikki eteni nopeasti. Kaksikko alkoi seurustella vuonna 2016, meni naimisiin syksyllä 2017 ja sai esikoispoikansa 2018.

Lauri Markkanen ja Verna-rakas vuonna 2017.

Nyt pariskunnalla on kaksi lasta, vuonna 2018 syntynyt Alvar ja vuonna 2020 syntynyt Elsa.

”Lasten myötä on enemmän pelattavaa kentällä. Haluan pelata mahdollisimman hyvin heidän vuokseen”, Markkanen sanoi isyydestä Seurassa viime syksynä.

Lauri Markkanen oli Alvar-poikansa kanssa seuraamassa koripallon miesten Korisliigan pronssiottelua Helsinki Seagulls–Joensuun Kataja Helsingissä 29. huhtikuuta 2022.

Markkanen on tienannut NBA-urallaan jo valtavan potin rahaa. Kuudetta sesonkiaan NBA:ssa pelaava suomalaistähti on tämän kauden jälkeen ansainnut jo hurjat 55 miljoonaa dollaria.

Lisää on tulossa, sillä tuore tähdistövalinta voi kumuloitua jättitienesteiksi seuraavissa sopimusneuvotteluissa. Markkasen seuraava sopimus voi olla järisyttävän suuri.

”Tämä on jo aika maltillinen arvio, kun ottaa huomioon, miten palkkakatto nousee ja millainen uusi tv-diili on tulossa. Nopeasti voi ynnätä, että puhutaan 250–300 miljoonan kokonaissopimuksesta, jos ja kun hän pysyy toivottavasti ehjänä”, koripalloasiantuntija Kristian Palotie ennakoi.