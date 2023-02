FC Ulvilalle myönnettiin ensimmäistä kertaa vuoden seura -titteli.

FC Ulvila on valittu Palloliiton Läntisen alueen vuoden seuraksi.

Palloliiton raati nosti valinnassaan esille FC Ulvilan alueellisen merkittävyyden.

”Olemme lähes kaksinkertaistaneet juniorimäärämme muutamassa vuodessa ja kasvaneet Ulvilan suurimmaksi lasten ja nuorten liikuttajaksi. Esimerkiksi vuoden 2022 aikana pelkästään perhefutiksen ja pallokerhon mukana liikkui noin 150 lasta”, sanottiin seuran kotisivuilla olevassa uutisessa.

FC Ulvila on kehittänyt viime aikoina Mynsterin kentän olosuhteita, mikä on mahdollistanut seuran kasvamisen. Seura on myös remontoinut kokonaan kentän yhteydessä olevan kerhotalon.

”Hommamme perustuu täysin vapaaehtoisuuteen. Yksikin täysipäiväinen työntekijä seurassa auttaisi kaikissa asioissa todella paljon ja pystyisimme varmasti sen avulla tekemään monia juttuja paremmin”, sanoi seuran puheenjohtaja Julius Palonen kesällä Satakunnan Kansan haastattelussa.

Palloliiton raatiin vaikutuksen teki myös FC Ulvilan toimet ukrainalaisten kotouttamisessa.

FC Ulvila on ylläpitänyt alkusyksystä asti ukrainalaisille lapsille täysin oma ryhmää. Samalla seura on tarjonnut jokaiselle ukrainalaiselle mahdollisuuden tulla oman ryhmän lisäksi mukaan omien ikäluokkiensa toimintaan.