Kankaanpää sai Porin ensi kesän kalenterista poistuvan ison tapahtuma, jonka taloudellinen vaikutus on arviolta yli miljoona euroa – ”Kympistä se jäi kiinni”

Pesäkarhujen johtokunta päätti luopua Tenavaleirin järjestämisestä. Pesäpalloliitto myönsi leirin Kankaanpäälle.

Pesäpallon Tenavaleirin piti tuoda Poriin ensi kesänä lähes 2 000 nuorta osallistujaa.

Pesäkarhujen johtokunta on kuitenkin päättänyt luopua Tenavaleirin järjestelyoikeudesta. Tenavaleiri on tarkoitettu E-ikäisille, eli alle 12-vuotiaille pelaajille.

Pesäkarhujen puheenjohtajan Vesa Saineen mukaan seuran päätös on lopullinen.

Pesäkarhujen mukaan syitä on kaksi: Pesäpalloliiton johtokunnan määrittelemä leiripassin hinta on porilaisseuran mukaan riittämätön leirin järjestämisen kustannuksiin nähden. Lisäksi Pesäkarhut kertoo kärsineensä tietämättömyydestä ja ohjeistuksen puutteesta siitä, miten kaupungin kouluja voidaan käyttää leirin majoituksissa.

Saineen mukaan leirien tuotonjako on muuttunut sen jälkeen, kun Pesäkarhut on viimeksi ollut järjestäjänä. Aiemmin tuotto on jaettu Pesäpalloliiton ja järjestävän seuran kesken leirin tuotosta. Nykyisillä ehdoilla Pesäpalloliitto ottaa leiripassin bruttohinnasta heti oman osuutensa, Saineen mukaan noin kolmanneksen.

Pesäkarhujen laskelmien mukaan leiripassin järkevä ja seuralle kannattava hinta olisi 245 euroa. Pesäpalloliitto piti kuitenkin kiinni päätöksestään, jonka mukaan Tenavaleirillä leiripassin hinta on 235 euroa.

”Kympistä se jäi kiinni. Meidän kipukynnyksemme oli 245 euroa”, Saine sanoo.

Saine muistuttaa, että maailma on muuttunut ja kustannukset nousseet sen jälkeen, kun Tenavaleiri Poriin myönnettiin. Alun perin leirin piti itse asiassa olla jo vuonna 2021. Kustannukset ovat nousseet myös vuoden takaisesta, jolloin Sotkamon Tenavaleirin leiripassin hinta oli Saineen muistin mukaan 210–220 euroa. Pesäpalloliitossa kavahdettiin kuitenkin hinnan nostamista niin paljon kuin Pesäkarhut olisi halunnut.

Saineen mukaan Pori on myös kallis paikka järjestää leirejä.

Isoimmat kustannukset tulevat ruokailusta. Lähes 2 000 leiriläisen viikon ruokkimisesta pystyy käytännössä huolehtimaan Porin palveluliikelaitoksen ylläpitämä Cygnaeuksen ruokapalvelukeskus. Se taas ei pystynyt tekemään aivan niin kilpailukykyistä tarjousta kuin Pesäkarhut olisi toivonut. Saineen mukaan muissa leirikaupungeissa ruokailut ovat halvempia kuin Porissa.

Lisäksi Porissa myös koulumajoitus maksaa, kun taas ainakin osa pienemmistä kaupungista antaa koulut veloituksetta käyttöön.

”Riski vaatimattomasta muutamien tuhansien eurojen tuotosta tai riski jopa tappiosta oli sellainen, ettei meillä ole mieltä juoksuttaa parisataa talkoolaista ja muuta porukkaa.”

Saineen mukaan kaikkeen työhön ja isoon talkoopanostukseen nähden järkevä tuotto leiristä oli 40 000–70 000 euroa. Tuoton Pesäkarhut olisi puolestaan ohjannut junioritoimintansa kehittämiseen.

Oma murheensa järjestelyissä oli pelastustoimen asetuksen muuttumisessa, joissa on luotu säännöt koulumajoitukselle, muun muassa sille, montako henkilöä yhteen luokkaan voi majoittaa. Porissa ollaan Saineen mukaan vasta luomassa uusien asetusten vaatimaa sapluunaa. Niinpä Pesäkarhut ei tiennyt, montako koulua sen pitää varata. Jos sen olisi pitänyt varata alkuperäistä enemmän koulutilaa, se olisi taas nostanut kustannuksia ja lisännyt myös talkootyövoiman tarvetta.

Vesa Saine myöntää, että Pesäkarhut tuskin on lähiaikoina kärkipäässä, kun tulevia leiripaikkoja myönnetään.

Pesäkarhut haki alun perin alle 10-vuotiaiden Naperoleiriä, mutta yllättäen sille myönnettiin 10–12-vuotiaiden Tenavaleiri. Saineen mukaan Pori olisi toki ollut erinomainen paikka järjestää myös Tenavaleiri, koska urheilukeskukseen on luotavissa iso pelikenttien keskittymä ja majoitukset ovat lähellä.

Saine harmittelee myös sitä talousvaikutusta, jonka Porin alue menettää. Lappeenrannassa järjestetään Tenavaleiri kesällä 2024. Siellä tehdyn arvion mukaan leirin talousvaikutus on 1–1,4 miljoonaa euroa.

Saine uskoo, että Porissa leirin vaikutus alueen elinkeinoelämälle olisi ollut Lappeenrannan arvion yläpäässä.

”1 650 pelaajan vanhemmat ja muut sidosryhmät olisivat viikon ajan täyttäneet Porin alueen hotellit ja mökit.”

”On harmi, että Pori menettää yhden merkittävän tapahtuman ensi kesästä. Tämä tapahtuma olisi vielä tuonut kaupunkiin ihmisiä, joita Porin muut tapahtumat eivät tavoita esimerkiksi Pohjanmaan ja Kainuun kaltaisista suurista pesäpalloseuduista.”

Saineen mukaan Pesäkarhut on jatkossa halukas järjestämään leirejä, kunhan ehdot ovat sellaiset, että se on seuralle kannustavaa ja motivoivaa.

Pesäkarhujen pomon mukaan sillat eivät palaneet, vaikka seura löi jarrun pohjaan puoli vuotta ennen leiriä. Samalla hän silti tiedostaa, ettei Pesäkarhuille välttämättä ainakaan lähivuosina järjestelyoikeuksia myönnetä.

”Meidän päätöksemme jättää varmasti sellaisen särön, että emme ole listan kärkipäässä, kun leirejä myönnetään. Pori saa tietynlaisen leiman, että tämä on kallis paikka, eikä meillä ole riittävästi notkeutta ja uskallusta järjestää leirejä.”

Saine kommentoi Porin alueen taloudellisesta menetyksistä ennen kuin hän oli kuullut, mihin Pesäkarhujen hylkäämä leiri siirretään.

Osa leirin taloudellisista vaikutuksista ulottunee edelleen myös Poriin, sillä Tenavaleiri järjestetään kaikesta huolimatta Satakunnassa. Pesäpalloliitto myönsi leirin järjestelyoikeudet Kankaanpäälle.

Tenavaleiri järjestetään Kankaanpäässä 2.–7. heinäkuuta, joten ajankohta pysyi ennallaan.

Kankaanpäässä leirin järjestävät yhteistyössä Kankaanpään Maila ja Mailajuniorit.

Koska Tenavaleiri siirtyy Pohjois-Satakuntaan, Kankaanpää luopuu samalla D–E-ikäisten Etenee-leiristä, joka piti järjestää kesäkuussa. Etenee-leirin uudesta paikkakunnasta Pesäpalloliitto kertoo tiedottavansa mahdollisimman pian.

Uutista päivitetty kello 13.22: Pesäpalloliitto myönsi Pesäkarhujen hylkäämän Tenavaleirin Kankaanpäähän.