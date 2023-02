Pallo-Iirot kokee heti SexyPöxyt, FC Jazzilla on avauksessa ylitettävänä Atlantis – Kakkosen sarjaohjelma on valmis

Kakkosessa pelataan ensi kesänä 22 ottelua.

Jalkapallon Kakkosen otteluohjelma ensi kesäksi on valmis.

Kausi avataan 21. huhtikuuta kahden pelin voimin, ja FC Jazz on tositoimissa heti avauspäivänä. Porilaiset matkustavat Helsinkiin Atlantiksen vieraaksi. Kakkoseen viime kauden päätteeksi noussut Pallo-Iirot aloittaa oman kautensa päivää myöhemmin 22. huhtikuuta, kun Espoossa vastassa on toinen sarjan uusi tulokas SexyPöxyt.

Pallo-Iirojen kotiavaus on 6. toukokuuta, kun avauskierroksella FC Jazzin kohdannut Atlantis vierailee Raumalla. Porilaisten toinenkin peli on vieraskentällä HJS:n testattavana. Kakkosen kotiavaus FC Jazzilla on 13. toukokuuta, kun Espoon Palloseura saapuu Poriin kello 19 alkavaan peliin.

FC Jazzin ja Pallo-Iirojen ensimmäinen paikallispeli tahkotaan Porissa 26. toukokuuta ja Raumalla joukkueet iskevät yhteen 18. elokuuta.

Kakkosen kausi päättyy lokakuun alussa. Kaikki joukkueet pelaavat toisiaan vastaan kaksi kertaa. Otteluita kertyy kaikille joukkueille 22.