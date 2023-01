Maamme hiihtoväen mielenkiinto keskittyi viikonloppuna ennen kaikkea Les Roussesissa Ranskassa järjestettyihin hiihdon maailmancupin osakilpailuihin. Paikalla oli myös kaksi Jämin Jänteen hiihtäjää, Markus Vuorela ja Ristomatti Hakola.

Vuorelan tasainen suorittaminen on tänä talvena ollut kaikkien tiedossa, mutta Hakolan tilanne oli kimurantimpi. Mies osallistui viikonloppuna ensimmäistä kertaa tällä kaudella maailmancupiin, eli pääsi todella testaamaan vauhtiaan maailman huippuja vastaan.

Hakola osallistui viikonloppuna kahdelle matkalle: lauantaina perinteisen hiihtotavan sprinttiin ja sunnuntaina niin ikään perinteisellä tavalla hiihdetylle 20 kilometrille.

Nimenomaan perinteisen hiihtotavan sprinttitykkinä tunnettu Hakola karsiutui lauantain kilpailusta ollen karsinnan 35:s. Tulos oli luonnollisesti kova pettymys ja mies ruoskikin itseään lehdistön edessä.

”Oli kyllä surkeaa. En ole varmaan seitsemään vuoteen pudonnut pertsan sprintissä”, Hakola sanoi Viaplayn haastattelussa.

Koska kyseessä oli toiseksi viimeinen mahdollisuus antaa kansainvälisiä näyttöjä kolmen viikon kuluttua alkaviin MM-kisoihin, sunnuntain kisan merkitys oli kankaanpääläislähtöiselle hiihtäjälle valtava. Varsinkin kun ensi viikonloppuna Toblachissa on tarjolla vain vapaan hiihtotavan matkoja.

Hakola kesti paineet ja hiihti kisassa sijalle 18. Hän jäi voittajasta, Norjan Johannes Høsflot Klæbostä minuutin ja 44 sekuntia.

Kansainvälisiä näyttöjä annettaessa 20 parhaan joukkoon hiihtäminen on kovaa valuuttaa siinä vaiheessa, kun valmennusjohto tekee päätöksiään ketkä lähtevät edustamaan Suomea.

Itseasiassa Hiihtoliiton MM-valintoja avaavassa nettisivustossa todetaan, että paikka MM-kisoissa Planicassa on varma, mikäli urheilija hiihtää maailmancupissa 20 parhaan joukkoon.

Terveenä pysyessään Hakola on siis mukana hiihdon MM-kisoissa.

Halutessaan Hakola pystyy vielä antamaan lisänäyttöjä esimerkiksi MM-parisprinttiä ajatellen. Ensi viikonloppuna Toblachissa kisataan vapaan hiihtotavan sprintit, tänä vuonna MM-kisoissa parisprintti kisataan vapaalla hiihtotavalla.

Hakola on itsekin sanonut, että tällä kaudella vapaata on tullut hiihdettyä todella vähän. Lisänäytöille on varmasti tarvetta, vaikka Hakola melko varma parisprinttijyrä onkin yhdessä Joni Mäen kanssa.

Entäs Vuorelan Markus? Kuten todettu, ”Härkä-Vuorelana” tunnettu mies on suoriutunut tällä kaudella tasaisesti. MM-kisapaikka ei ole vielä saletissa, mutta hän on varmasti yksi potentiaalinen lähtijä. Riippuen siitä mitä maajoukkueen tähtihiihtäjät ovat halukkaita MM-areenalla hiihtämään.

Viikonloppuna ”Härkä” oli perjantaina vapaan hiihtotavan 28:s ja sunnuntaina 20 kilometrin perinteisellä 30:s.