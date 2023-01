Elämän eräänlaisiin faktoihin tuppaa kuulumaan se, että laatu maksaa. Halvalla voi saada sopivalla tuurilla hyvääkin, mutta suhteellisen harvinaista se on.

Jos pihassa seisoo joutokäynnillä rekkalastillinen täynnä rahaa, on laatuun panostaminen suhteellisen helppoa ja vaivatonta. Miksei niin tekisi, kun se kerran on mahdollista. Huomattavasti hankalampaa se on silloin, kun taskun pohjalla on parin kolikon lisäksi lähinnä nöyhtää.

Joskus köyhemmänkin on silti mietittävä, ostaisiko hän kaupasta sen perinteisen viimeistä käyttöpäivää lähenevän alennuskinkun sijasta ihan normaalihintaisen kinkkupaketin. Joulupöytään voi miettiä jopa sitä, että omaan suosikkituotteeseen lyödään kiinni enemmän kuin se olisi välttämättä järkevää.

Liigan kauppaostoksilla Ässät on yksi niistä köyhimmistä ostelijoista.

Tästä huolimatta Ässät päätti lyödä ensi kauden talonsa perustaan tuntuvan summan rahaa. Tavoite ei ollut saada mahdollisimman halpaa. Ruotsalaismaalivahti Niklas Rubinin jatkosopimus on seuralta eräänlainen hauiksennäyttö vähän joka suuntaan. Tarkkoja summia on vaikea arvioida tarkalleen, mutta on päivänselvää, että kyseessä on yksi Ässien historian kalleimmista sopimuksista.

Aikaisemminkin Ässät on lyönyt yksittäisiin pelaajiin isoja summia rahaa. Ässien kaikkien aikojen rahakkain sopimus on tiettävästi keskushyökkääjä Stephen Dixonin jatkosopimus mestaruuskaudelle 2012–2013. Sinällään sopimuksen voisi ajatella olleen hyvä, koska kausi päättyi kultajuhliin, mutta Dixon oli myyty ennen pokaalien nostelua. Hän oli myyntihetkellä Ässien kultakypärä, mutta joukkuetta Dixon ei auttanut voittamaan riittävästi.

Seuralle poikkeuksellisen isolla sopimuksella Ässät kiinnitti myös hyökkääjä Niklas Hagmanin mestaruutta seuranneella kaudella 2013–2014. Aivan putkeen ei mennyt sekään joukkueen menestystä tuijottaessa. Hagman teki mukavasti pisteitä, mutta Ässät ei pudotuspeleihin päässyt, ja Hagman myytiin kesken kauden Sveitsiin.

Sitä seuraavallakin kaudella Ässät löi huomattavan suuren summan kiinni ainoastaan yhteen pelaajaan. Mestaruuskauden ratkaisupelaajiin kuulunut Michael Ryan palasi Poriin kahden vuoden sopimuksella. Kyseistä keikkaa voisi kuvailla termillä Liigan kallein nivusvamma. Ryan pelasi kahden kauden aikana yhteensä kymmenen ottelua Ässissä. Koko kiekkoura loppui Porissa, kun sopimus Ässien kanssa purettiin yhteisymmärryksessä toisen sopimuskauden aikana. Ässille tämä parin kauden kokonaisuus kustansi yhteensä noin puoli miljoonaa euroa.

Historia ei siis anna suoranaisen aurinkoista kuvaa siitä, kun Ässät on lyönyt ison osan pelaajabudjetistaan kiinni yhteen superpelaajaan.

Rubinin kohdalla voidaan kuitenkin puhua hallitusta riskistä. Järkevästäkin sellaisesta. Ensinnäkin hänen merkityksensä Ässille on ollut tällä kaudella valtava. Jokainen voi miettiä, mikä olisi Ässien sijoitus sarjataulukossa, jos joukkueen maalilla pelaisi esimerkiksi viime kauden ykköstorjujaksi noussut Konstantin Volkov.

Laadukkaalla maalivahdilla saavutetaan paljon. Ässien kohdalla se on jopa eräänlainen edellytys menestykseen. Maalivahdin sanotaan olevan puoli joukkuetta, joten on hyvin ymmärrettävää, että Ässät iskee rahaa kiinni nimenomaan ykkösmaalivahtiinsa. Riskejä siinäkin tietysti on, mutta ilman loukkaantumista ne riskit ovat suhteellisen pienet. Rubin tulee kaiken järjen mukaan olemaan huippunimi Liigassa myös ensi kaudella. Yksi sarjan parhaista.

On Ässät toki aikaisemminkin lyönyt isoja summia maalivahteihinsa. Kalliita nimiä olivat esimerkiksi Kimmo Kapanen, Scott Langkow ja Ari Ahonen. Yritti Ässät aikanaan kiinnittää ykkösvahdikseen pariksi vuodeksi myös Rasmus Rinnettä, mutta kohtalaisen iso sopimustarjous kesken kauden hylättiin. Ehkäpä Ässien onneksi.

Esimerkkinimiä katsoessa pitää myös aidosti miettiä, onko maalivahtiinkaan panostaminen suoranainen tie onneen. Rubinin kohdalla niin voi toki olla.