Äänestystulokset: 1) Matti Mattsson 98 pistettä (8 ykkössijaa), 2) Peppi Konsteri 58 (2), 3) Joel Armia 57 (1), 4) Pihla Salonen 38 (1), 5) Niko Ojamäki 36 (1), 6) MuSa-futsal 29 (2).

Porin vuoden urheilija valitaan Porin urheilutoimittajain kerhon jäsenäänestyksessä. Palkinto on jaettu vuodesta 1965. Mattssonille voitto oli kolmas. Aiemmin hänet on valittu Porin vuoden urheilijaksi 2013 ja 2021. Eniten voittoja on Leo-Pekka Tähdellä, joka valittu Porin vuoden urheilijaksi peräti kymmenen kertaa.

Mattssonin kommentti: ”Minulle tämä titteli on aina iso asia. Pori on urheilukaupunki ja tämän palkinnon voittajien listalla on kovia nimiä.”

Porin vuoden nuori urheilija:

Olaus Alinen, amerikkalainen jalkapallo: Maailman- ja erityisesti Amerikan-laajuisesti tämä nuorukainen oli vuoden puhutuin ja halutuin porilainen. Tietään huipulle ja suomalaiseen urheiluhistoriaan raivaavalla raamikkaalla nuorella miehellä oli ovet avoinna 46 yhdysvaltalaiseen yliopistoon. Niistä hän valitsi kaikkein kovimman. Jo nyt hän pääsi ensimmäisenä suomalaisena lajinsa tulevaisuuden tähtien otteluun. Jo nyt hänet valittiin lajinsa vuoden parhaaksi urheilijaksi Suomessa.

Martti Laippala -palkinto:

Antero Kivelä: Jääkiekossa maajoukkuepelaaja, valmentaja kolmessa eri lajissa, seurajohtaja neljännessä lajissa. Pelaajana Ässissä yksi Suomen mestaruus, kolme hopeaa ja yksi pronssi. Valmentajana kolme Suomen mestaruutta. Mies, jonka elämä on urheilu, urheilu on elämää.

Martti Laippala -palkinto myönnetään porilaisen urheilun hyväksi tehdystä työstä.