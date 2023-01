Main ContentPlaceholder

Urheilu | Shakki

Veli-Matti Vuorisalo on kaupungin ainoa shakkimestari – ”Älykkyys varmasti auttaa, mutta mitä kaikkea älykkyydellä tarkoitetaan?”

Shakkia pelataan tällä hetkellä enemmän kuin koskaan ennen. Siitä on kiittäminen Netflixin hittisarjaa, Twitch-suoratoistopalvelua, koronaa ja anaalihelmien nostattamia kohuja. Trendilajin ykkösnimi Porissa on urheiluvedonlyöntimarkkinoillakin oikeita siirtoja tekevä Veli-Matti Vuorisalo, joka on myös kaupungin ainoa shakkimestari.

Veli-Matti Vuorisalo on Porin ainoa shakkimestari. Laji vaatii pelaajiltaan poikkeuksellista keskittymiskykyä: ”Sitä on vaikea selittää sellaiselle, joka ei itse pelaa shakkia tietyllä tasolla. Otteluissa mennään hyvin syvään, tuntikausiakin kestävään keskittymisen tilaan. Siitä palautuminenkin kestää usein muutamia päiviä.”

Pori Pori on iso kaupunki. Reiluun 80 000 asukkaaseen mahtuu monenlaisia ihmisiä: on olympiamitalisteja, erikoislääkäreitä, mustan vyön judokoita, neuvoksia... Arvonimikkeitä ja titteleitä on joka lähtöön. Yhdellä kaupungin asukkaista on kuitenkin sellainen arvonimi, jota ei ole kenelläkään muulla. Veli-Matti Vuorisalo, 37, on ainoa Porissa asuva shakkimestari.