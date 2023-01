Ruusuvuoren pelit jatkuvat nelinpelissä. Myös Harri Heliövaara pelaa nelinpelissä.

Emil Ruusuvuori hävisi Venäjän Andrei Rubleville tenniksen Australian avointen toisen kierroksen ottelussa.

Rublevin voittoerät varhain torstaina Suomen aikaa päättyneessä ottelussa olivat 3–1 (6–2, 6–4, 6–7, 6–3).

Venäläispelaajat saavat osallistua Australian avoimiin ilman maatunnuksia.

”Alussa Rublev tuli liian kovaa, liian tarkasti. Kaikki tuli vähän liian kovalla temmolla, enkä ollut siihen valmis. Tuntui, että tein jotain, mitä en ollut hetkeen tehnyt. En ole pitkään aikaan pelannut top kympin pelaajaa vastaan”, Ruusuvuori tunnusti pelin jälkeen.

Rublev on turnauksessa sijoitettuna viidenneksi. Kaksikko oli aiemmin kohdannut Dubaissa toissa vuonna, ja myös tuolloin Rublev voitti suomalaisen.

"Meni hetki ennen kuin pääsin jyvälle, mitä piti tehdä. Vähän turhan kauan siinä meni. Kun se saa tuollaisen fiiliksen, siitä on tosi vaikea päästä takaisin”, Ruusuvuori jatkoi.

Ruusuvuori korosti hyvän alun merkitystä, kun vastassa on huippupelaaja.

"Hyvää oli se, että kun sain omaa tasoa nostettua. Se oli tosi tiukkaa, ja saatiin erä himaan. Iso asia on, että tulee kentälle sillä mentaliteetilla ja tekemällä oikeita asioita, eikä siinä mene hetkeä ennen kuin reagoi. Muuten on tosi vaikeaa. Ne tulevat varmasti tuollaisella asenteella, ja jos siinä menee hetki, se on tosi vaikeaa.”

Ruusuvuoren pelit jatkuvat nelinpelissä, jossa hän kohtaa ecuadorilaisen parinsa Diego Hidalgon kanssa El Salvadorin Marcelo Arevalon ja Curacaon Jean-Julien Rojerin. Arevalo ja Rojer on turnauksessa kolmanneksi sijoitettu pari.

Toinen suomalaispelaaja Harri Heliövaara osallistuu nelinpeliin yhdessä britti Lloyd Glasspoolin kanssa.