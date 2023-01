Porilaisaituri Nooralotta Nezirin kuminauhatreenistä kertovasta videosta tuli yllättävä viraali-ilmiö. ”Arvatkaa mikä urheilulaji”, hän kysyi.

Pika-aituri Nooralotta Nezirin harjoitusvideosta tuli yllättävä viraalihitti TikTokissa. Neziri, 30, julkaisi videon joulukuun alussa. Se on kerännyt lähes kuusi miljoonaa katselukertaa kiinalaisomisteisella sosiaalisen median alustalla.

Luku pomppaa silmille, sillä muiden Nezirin videoiden katselukerrat lasketaan kymmenissä tuhansissa.

Treenissä Neziri tekee iskuttavaa ja kuopivaa kuminauhavoimailua vasemmalla jalallaan.

Tiktokin käyttäjät yrittivät epätoivoisesti saada selvää, mihin lajiin harjoitus tähtää.

"Keppihevostelu”, eräs veikkaa.

"Potkulautailu”, moni on kirjoittanut ruotsiksi.

”En tiedä, mutta saisit käynnistettyä mopon ensimmäisellä yrityksellä”, yksi kommentoi.

"Härkätaistelu, mutta sinä olet se härkä.”

Neziri paljasti Instagramin puolella, mistä oli kyse.

"Tästä videosta tuli ensimmäinen viraalihittini TikTokissa. Valmentajani pyysi minua tekemään yhden tietyn reisitreenin, mutten pystynyt siihen. Improvisoin sitten tämän harjoituksen. Se oli valmentajalleni ok”, Neziri kirjoitti Instagramissa.

Myös olympialaisten virallinen Instagram-tili jakoi videon.

Kotikaupunkiinsa Poriin palannut Neziri pestasi uudeksi aitajuoksuvalmentajakseen 73-vuotiaan Matti Vyyryläisen. Köyliössä asuvalla Vyyryläiselllä on pitkä kokemus aitajuoksusta, mutta viime vuosina hän on ollut sivussa aktiivivalmennuksesta. Fysiikkapuolella Neziri on ollut monien huippu-urheilijoiden kanssa työskennelleen kokeneen fysioterapeutin Jarmo Ahosen valmennuksesa.

Neziri on parhaillaan harjoitusleirillä Teneriffalla. Jalkaleikkauksen jälkeen itseään kuntouttanut porilainen on hiljalleen päässyt täysipainoiseen harjoitteluun.

