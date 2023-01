Oskari Forsman haluaa olla Viron Meistriliigan paras maalivahti.

Oskari Forsman on muuttanut Tallinnaan.

Porilaisvahti Oskari Forsman kertoi joulukuussa Satakunnan Kansalle, että hänen peliuransa jatkuu ulkomailla. Uutta osoitettaan hän ei voinut vielä silloin kertoa.

Nyt Forsmanin uusi työnantaja on selvillä. 34-vuotias maalivahti jatkaa peliuraansa Viron pääsarjan Meistriliigan Tallinn Kalevissa. Forsmanin maanantaina julkaistu sopimus on muotoa 1+1 molemminpuolisella optiolla.

Forsman aloittaa myös Kalevin maalivahtivalmentajana sekä edustusjoukkueessa että seuran 21-vuotiaiden joukkueessa. Nuorten joukkuetta valmentaa 38-vuotias Ats Purje, joka oli Forsmanin seurakaveri jo aikoinaan Turun Interissä mestaruuskaudella 2008.

”Kalevin pelaajista myös Marek Kaljumäe oli minun joukkuetoverini Kemissä. Vaikka Kalevissa on vanhoja tuttuja, se on pelkkä sattuma”, Forsman kertoi.

”Ats Purjeen kanssa on tosin erittäin helppo pyörittää valmennusta suomeksi, kun hän on käynyt suomalaisen valmennuskoulutuksen. Tavoitteenani on tietysti olla myös Meistriliigan paras maalivahti.”

Forsman on ollut Tallinnassa jo 2. tammikuuta asti. Viikonloppuna hän pelasi yhden talviturnauksen harjoituspelinkin, kun Kalevin edustusjoukkue kohtasi seuran kakkosjoukkueen. Kalevin muut maalivahdit ovat nuoria lupauksia, joille Forsman on hankittu eräänlaiseksi mentoriksi.

Meistriliigan joukkueista peräti kuusi on Tallinnasta, mutta myös Paiden ja Kuressaaren joukkueet harjoittelevat käytännössä maan pääkaupungissa. Tallinnassa pyörii alkutalvesta talviturnaus ennen kuin Meistirliiga alkaa 4. maaliskuuta. Kausi jatkuu aina 2. joulukuuta asti 36 ottelun sarjaohjelmalla.

Meistriliigan mahtiseuroja ovat tallinnalaiset FC Flora ja Levadia sekä Nömme Kalju että Tallinnan ulkopuolelta Paide. Kalev on enemmänkin puoliammattimainen kasvattajaseura jalkapallossa, vaikka seura onkin urheilubrändinä koko Viron tunnetuin. Kalevin nykyinen presidentti on entinen Liverpool-tähti Ragnar Klavan.

”Klavan on jonkin verran mukana myös puolustuspään pelaajiemme valmennuksessa. Hän pelasi viimeksi Paidessa, joka meni Konferenssiliigassa aina neljännelle kierroksella asti, ennen kuin putosi Anderlechtille. Viron Meistriliigan neljä kärkiseuraa ovat mielestäni ihan veikkausliigatasoa.”