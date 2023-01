Mikel Artetan valmentama Arsenal johtaa Manchester Cityä kahdeksalla pisteellä.

Helsinki/Lontoo

Pohjois-Lontoon paikalliskamppailu paljasti Englannin Valioliigan kiistattoman kärkiseuran ja viime viikkoina mestaruustaistosta yhä kauemmas pudonneen joukkueen välisen laatueron. Englantilaisjalkapallon vallankahvaan paluuta hamuava Arsenal nujersi vierasottelussa Tottenhamin avausjakson vakuuttavan esityksen turvin 2–0 ja kasvatti sarjajohtonsa toisena olevaan Manchester Cityyn kahdeksaan pisteeseen, kun liigakausi on suunnilleen puolivälissään.

Arsenal otti avausjaksolla kuskin paikan hallitsemalla keskikenttää mielin määrin. Vajaan vartin kohdalla syntynyt avausmaali merkittiin nolosti Tottenhamin maalivahtikapteeni Hugo Llorisin nimiin, kun ranskalainen hörppäsi rangaistusalueella päätyviivan tuntumaan nousseen Bukayo Sakan keskityksen. Pallo otti kimmokkeen Tottenham-pelaaja Ryan Sessegnonista, eikä maalivahti pystynyt hallitsemaan nopeasti syntynyttä tilannetta.

Reilut 20 minuuttia myöhemmin Arsenal sai toisen palkinnon kovasta vyörytyksestään. Martin Ödegaard laukoi tarkasti jo kauden kahdeksannen liigamaalinsa, kun norjalaisen lähettämä pallo upposi oikean tolpan juureen.

Tottenham terästäytyi toiselle puoliajalle, mutta Arsenal varjeli menestyksellä johtoasemaansa. Englantilaisvahti Aaron Ramsdale selvitti Harry Kanen ja kumppaneiden pahimmat lähentelyt.

”Tilanteemme on (liigassa) hyvä, siitä ei ole epäiltystäkään, mutta meidän on pysyttävä nöyränä. Puoliaikojen esityksissämme oli selkeä ero, joten meillä on yhä petrattavaa”, Ödegaard sanoi BBC:n mukaan Sky Sportsille.

City-ottelut odottavat kevätkauden herkkupaloina

Pohjois-Lontoon derbyt ovat viime vuosina olleet kotijoukkueiden juhlaa. Liigakentillä Arsenal oli kaatanut Tottenhamin vieraskentällä edellisen kerran maaliskuussa 2014. Tällä kaudella Arsenal nappasi molemmat derbyvoitot, sillä ”Tykkimiehet” juhli 3–1-kotivoittoa lokakuun alussa.

Arsenal on kerännyt kauden 18 liigaottelustaan vakuuttavasti 15 voittoa ja kaksi tasapeliä. Joukkueen ero Tottenhamiin on jo mojovat 14 pistettä.

Arsenalin ja Cityn välisestä mestaruustaistosta kutkuttavan tekee se, että joukkueet eivät ole vielä kohdanneet tällä kaudella. Joukkueet ottavat liigassa yhteen helmikuun puolivälissä ja huhtikuun lopussa.