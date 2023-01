Hurske aitoi 60 metriä aikaan 7,90 Tampereella lauantaina.

Aitajuoksija Reetta Hurske avasi kilpailukautensa parhaalla mahdollisella tavalla, kun hän juoksi 60 metrin aidoissa uuden Suomen ennätyksen Tampereella lauantaina.

Hurskeen aika 7,90 alitti yhdellä sadasosalla Nooralotta Nezirin nimissä olleen edellisen ennätyksen. Omaa ennätystään Hurske paransi kolmella sadasosalla.

”Hyvä lähtö ja pääsin hyvin rytmiin. Se jäi päällimmäisenä mieleen”, Hurske kertasi SE-juoksuaan Suomen Urheiluliiton haastattelussa.

Hurske voitti 60 metrin aitajuoksun Tampereen Hippohallikilpailuissa kahdesti huippuajoin 7,95 ja 7,90.

”Molemmat olivat hyviä juoksuja, vaikka lähtöpäässä oli ensimmäisessä juoksussa vielä vähän hakemista”, Hurske sanoi.

”Tiesin treenien perusteella olevani ok-kunnossa. Nämä olivat kuitenkin vasta treenikauden keskellä juostut kaksi starttia. Varsinainen hallikauden alku on tammikuun lopulla Düsseldorfissa”, Hurske totesi.

Hurskeen seurakaveri Lotta Harala Tampereen Pyrinnöstä juoksi niin ikään oman ennätyksensä, kun kello pysähtyi aikaan 8,12. Haralan aiempi ennätys oli 8,17.

Sääriluun rasitusmurtumasta toipunut Harala kertoo harjoitelleensa normaalisti lokakuusta lähtien ja osasi odottaa hyviä tuloksia.

”Päällimmäisenä tunteena on se, etten vielä päässyt näyttämään missä kunnossa olen. Toisaalta olen kiitollinen, että olen tilanteessa, jossa voin olla tyytymätön noihin tuloksiin”, Harala totesi.

Poriin palanneen Nezirin oli pitkään myös 100 metrin aitojen SE, mutta tällä hetkellä se on Annimari Kortteen nimissä ajalla 12,72. Porilaisen nimissä on nyt yksi SE on: 200 metrin aitajuoksussa (26,65), jota juostaan kilpailuissa vain harvoin.

Nezirin viime kesäkausi jäi väliin lopulta leikkauspöydälle johtaneen jalkavamman vuoksi. Hän kuntouttaa nyt itseään. Hän on kertonut, ettei kilpaile hallikaudella kuin korkeintaan kokeilumielessä 60 metrin sileällä.