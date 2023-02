Kestävyysjuoksija Lotta-Maria Maine rikkoi vuonna 2022 oman ennätyksensä ja juoksi SM-kultaa – tuloksia tärkeämpää on silti liikkumisen ilo

Terveys, perhe ja urheilu ovat SM-kultamitalisti Lotta-Maria Maineen elämässä kaikkein tärkeimpiä. Jalkavaivat kuuluvat lajiin, mutta pidempikestoinen loukkaantuminen pelottaa. ”Oma terveys on tärkeää, mutta niin on myös läheisten terveys. Kun kaikki voivat hyvin, minullakin on hyvä olla”, Maine sanoo.