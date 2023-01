Seuran harjoitukset vedettiin kuitenkin normaalisti urheilukeskuksen tekonurmella.

FC Jazzin uuden päävalmentaja Andrea Sassarinin piti vetää ensimmäiset harjoituksensa joukkueelle maanantaina. Niin ei kuitenkaan tapahtunut. Sassarini on tällä hetkellä kipeä, eikä pysty harjoituksiin osallistumaan.

Suomi ja Pori ovat tarjonneet FC Jazzin yllättävälle italialaisvalinnalle heti melkoista kulttuurishokkia. Keli on yleisesti erilainen kuin Italiassa. Maa on täynnä lunta ja pakkastakin on riittänyt. Sassarini saapui Suomeen viime viikon perjantaina ja ulkona on ollut hänen saapumisensa jälkeen tasaisesti jopa lumimyräköitä.

Toiminnanjohtaja Tommi Pikkarainen epäili, että Sassarini tulee alkuvuoden aikana kysymään itseltään kysymyksen, että ”mitä hemmettiä minä täällä teen”. Se kysymys on voinut jo nyt mielessä käydä.

Lue lisää: Toiminnanjohtaja uskoo uuden valmentajan kysyvän Porissa monena iltana itseltään ”mitä hemmettiä minä täällä teen”

Lue lisää: FC Jazzin yllätysvalinta Andrea Sassarini haluaa tuoda oman mausteensa suomalaiseen futikseen: ”Olen oikeasti sitä mieltä, että FC Jazz on ehkä hienoin seuran nimi koskaan”

FC Jazzin tulevan kauden valmentajakuvio on ollut muutenkin melkoinen tapaus. Ensin seura ilmoitti tehneensä sopimuksen suomalaisvalmentajan kanssa, mutta kyseinen tiedotustilaisuus muuttui lopulta ohareiksi viime hetkellä.

Lue lisää: Tiistaiaamun yllätysviesti muutti tiedotustilaisuuden ohareiksi – ”En ymmärtänyt niitä perusteluita”

Sassarini on tuskin mukana alkuviikon harjoituksissa, vaan aikaisintaan hän on mukana torstaina. Siitä huolimatta FC Jazzin harjoitukset vedettiin maanantaina normaalisti ulkona urheilukeskuksen tekonurmella. Lumikasojen keskellä.