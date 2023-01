Karhujen P13-pojat ylsivät suurturnauksessa aina finaaliin asti.

Ruotsissa pelattiin viime viikolla jättimäinen, Storvretacupen-niminen salibandyturnaus.

Yhteensä tapahtumaan osallistui yli 500 joukkuetta.

Karhujen P13-joukkue sijoittui omassa sarjassaan komeasti toiseksi.

”Yhteensä sarjassa oli 38 joukkuetta, joten onhan se kova suoritus”, sanoi joukkueen vastuuvalmentaja Tero Hämäläinen.

Karhujen vuonna 2010 syntyneiden ikäluokka oli matkassa kahdella joukkueella. Molemmat joukkueet selvittivät tiensä alkusarjasta jatkoon.

FBT Karhut Blue porhalsi lähes mestariksi asti. Joukkue voitti kuusi ottelua, mutta taipui finaalissa Salems IF:lle jatkoajan jälkeen maalein 3–4.

”Alussa ajattelimme, että turnaus olisi kiva pieni paussi kauden keskellä. Peli kuitenkin kulki erinomaisesti ja huomasimme alkusarjassa, että voimme pärjätä. Totta kai siinä alkoi pojillakin odotukset kasvaa.”

”Finaalissa tuli kirvelevä tappio, joka meni pojilla yllättävänkin kovasti tunteisiin. Pettymykset ja tunteet kuuluvat kuitenkin urheiluun”, Hämäläinen huomautti.

Enemmän Ruotsin-matkasta jäi käteen silti positiivisia muistoja.

Turnaus pelattiin Uppsalassa, paikallisen salibandyliigajoukkueen hulppealla kotiareenalla.

”Se oli ainutlaatuinen kokemus meille kaikille. Valot vilkkuivat ja raketit paukkuivat finaalipelissä, minkä lisäksi yleisöäkin oli komeasti paikalla.”

”Varmasti tuo kaikki antaa pojille lisäpotkua arkeen treenata entistäkin kovemmin, kun pääsimme näkemään ison maailman meininkiä.”

Loppuottelu pelattiin hulppeissa olosuhteissa.

Karhujen P13-ikäluokka on viime vuosina menestynyt kotimaan kaukaloissa hienosti: viime kaudella joukkue voitti oman sarjansa länsirannikon alueella, ja sama tahti voi jatkua tälläkin kaudella.

”Meillä on kova ja lahjakas ikäluokka. On iso, 30 pojan rinki, mikä sekin on tärkeää”, Hämäläinen kertoi.

Ikäluokalla on jo yksi selkeä tavoite seuraavalle vuodelle.

”Nälkää jäi sen verran paljon, että pojat ovat jo puhuneet siitä, miten ensi vuonna voitamme turnauksen.”