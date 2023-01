Kerttu Niskanen nousi loppunousun viimeisen kilometrin hurjalla taistelulla toiseksi hiihdon Tour de Ski -kiertueen kokonaiskilpailussa.

Niskanen kilpaili Tourilla 12. kertaa, ja tuloksena oli uran paras kokonaissijoitus.

Niskanen saapui sunnuntaina Italian Val di Fiemmessä Alpe Cermisin laskettelurinteessä sijaitsevan loppunousun maaliin neljäntenä.

Niskasen paras kokonaissijoitus ennen tätä oli viides, jonka hän oli saavuttanut kolme kertaa, viimeksi vuosi sitten.

Kokonaiskilpailussa parempaan sijoitukseen oli suomalaisista yltänyt aiemmin vain kaksi voittoa (2007 ja 2009) saavuttanut Virpi Kuitunen, nykyinen Sarasvuo, joka toimi Viaplayn asiantuntijana Tourin tv-lähetyksissä.

Suomalaisista kakkoseksi ovat Tourilla yltäneet myös Kuitunen (2008), Aino-Kaisa Saarinen (2009) ja Krista Pärmäkoski (2017), joka joutui vatsataudin takia keskeyttämään tämän Tourin lauantaina kokonaiskilpailun kolmannelta sijalta.

”Olen todella onnellinen, että loppupeleissä kuitenkin kaikki meni ihan hyvin”, Niskanen sanoi Viaplayn haastattelussa.

Niskanen lähti yhteislähdöllä hiihdetylle 10 kilometrin päätösetapille (v) kokonaiskilpailun kolmannelta sijalta. Hän kilpaili ensisijaisesti toisena ollutta Norjan Tiril Udnes Wengiä vastaan.

Weng oli lähdössä 25 sekuntia Niskasen edellä ja roikkui viimeiselle kilometrille asti Niskasen kannoilla. Sitten Wengille tuli niin sanotusti noutaja, ja alkoi jännittävä kamppailu siitä, ehtiikö Niskanen maaliin vähintään 26 sekuntia ennen Wengiä.

”Oli ihan jaksavaa hiihtoa tänään. Oli yllätys, että sain tuon toisen sijan. Tirilillä oli varmaan taktiikkana vain peesata minua. Koko ajan se kolkutteli takana välineille”, Niskanen sanoi.

Niskasen ero maalissa 10:nneksi jääneeseen Wengiin oli 40 sekuntia. Se ero syntyi nousun viimeisellä kilometrillä.

Niskanen kertoi muistelleensa nousun aikana kesäleirinsä erikoisharjoitusta Passo Stelviolla, joka sijaitsee niin ikään Pohjois-Italiassa.

”Olen paljon harjoitellut kesällä nousuun. Kun taapersin tuota ylöspäin, niin ajattelin, että on se Stelviokin tuntunut pahalta ja sitä on päässyt ylös. Muistuttelin itselleni välillä, että on tätä treenattu.”

Naisten maajoukkuevalmentaja Jussi Piirainen näki Niskasen suorituksessa kehitystä verrattuna aiempaan.

”Kertulta oli huippusuoritus tänään. Hän jaksoi aivan mahtavasti tulla loppuun asti ja tehdä vielä eroa Wengiin. Kerttu hiihti hienosti nuo jyrkät, eikä vauhti hyytynyt. Kerttu on selvästi kehittynyt myös jyrkän kuokan hiihdossa”, arvioi Piirainen, joka takavuosina toimi pitkään Niskasen henkilökohtaisena valmentajana.

Päätösetapin voitti ylivoimaisesti Ranskan Delphine Claudel, joka oli jo osoittanut vahvan kiipeämiskykynsä kahdella kolmannella sijalla edellisinä vuosina. Hän oli kuitenkin kokonaiskilpailussa kaukaa kärjestä.

Tour-menestyksen ansiosta jo nyt on selvää, että Niskanen tienaa tällä kaudella palkintorahaa yli kaksi kertaa niin paljon kuin koskaan ennen urallaan.

Tourin toisesta sijasta hän sai palkinnoksi noin 60 000 euroa. Aiemmin tällä kaudella hän oli jo tienannut noin 27 000 euroa, joista noin 3 000 Tourin osakilpailuista.

Aiemmin hän oli yltänyt Kansainvälisen hiihtoliiton FIS:n tilastojen mukaan suurimpaan kausikohtaiseen palkintorahasummaan kaudella 2013–2014, jolloin hän tienasi nykykurssilla noin 44 000 euroa.

Lääkintämiehet auttoivat Tourin voittajaa Frida Kalssonia maalialueella. Karlsson saapui loppunousun maaliin 15:ntenä pahan sammumisen jälkeen.

Tourin kokonaisvoiton vei odotetusti Ruotsin Frida Karlsson, mutta yllättävää oli se, miten pahasti hän sammui loppunousussa ja putosi 15:nneksi. Karlsson kilpaili loppunousussa ensimmäisen kerran.

Niskanen näki läheltä Karlssonin ahdingon Alpe Cermisin maalissa. Karlsson rojahti lumen pintaan, häntä hoidettiin pitkään ja vietiin lopulta paareilla pois. Ruotsin joukkueen tiedottaja kertoi myöhemmin, että Karlsson oli sippi mutta kunnossa.

”Kävin onnittelemassa häntä. Siinä hetkessä hän näytti voipuneelta. Ymmärrän täysin. Kuormaa oli alla ja hän teki kaikkensa, että pääsi maaliin. Maaliviivan jälkeen Frida päästi irti. Toivotaan, että hän toipuu”, Niskanen kertoo.

Tourin kokonaisvoittoon yltänyt Karlsson oli kyseisellä hetkellä tajuissaan. Niskanen ei nähnyt, mitä huoltajat ja lääkäri Karlssonille tekivät.

"Väsyneeltä hän näytti.”

Karlsson ei toipunut ajoissa palkintojenjakoon. Kun Ruotsin kansallislaulu soi, palkintokorokkeella keskimmäinen paikka oli tyhjä.

Karlsson antoi Ruotsin joukkueen hotellilla haastattelun Expressenille.

”Minua pelotti. En tuntenut käsiä ja jalkojani”, Karlsson kertoi tuntemuksistaan Expressenille.

Karlsson menetti hetkeksi tajuntansa. Häntä hoidettiin ensin maalialueella, minkä jälkeen hänet kuljetettiin paareilla sairaalaan. Melko nopeasti hän kuitenkin nousi takaisin tolpilleen.

"En muista siitä paljoakaan, mutta oloni oli kuin rotalla. En voinut hyvin”, Karlsson sanoi.

Karlsson kertoi tunteneensa olonsa heikoksi jo hieman ennen maaliviivaa ja huolestuneensa voinnistaan, vaikka on romahtanut kisojen päätteeksi monta kertaa ennenkin.

"Palauduin mustikkakeittoa juomalla. Nyt oloni on jo parempi”, hän kertoi hotellilla ruotsalaislehdelle.

Tour de Skin kokonaiskisan palkintojenjako suoritettiin ilman Karlssonia, mikä herätti hiihtopiireissä raivoa. Näky oli korni, kun palkintopallin korkein koroke oli tyhjä. Monet olivat sitä mieltä, että järjestäjien olisi pitänyt odottaa Karlssonin toipumista ja jakaa palkinnot vasta sitten.

Karlsson kyllä kertoi kysyneensä pian palattuaan tajuihinsa, että koska palkintoseremonia järjestetään.

"Mutta olisi ollut outoa, jos minut olisi kannettu sinne paareilla.”