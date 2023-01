Lauantain tähtilähdössä Hierro Boko maksoi komeasti kalavelkansa pelätylle ruotsalaisvieraalle.

Kovapintainen kavioura puhutti Porin Kavioliigaraveissa lauantaina. Jotkut valmentajat pitivät rataa niin kovana, että jättivät hevosensa turvallisuussyistä pois kilpailuista.

Yksi tällainen ennenaikaisesti kotimatkalleen lähtenyt oli orimattilalainen ammattitreenari Timo Korvenheimo, joka peruutti kaikkien viiden suojattinsa osallistumisen iltapäivän lähtöihin.

"Rata on ihan liian kova eikä siinä ole yhtään joustoa. Hevosemme olisivat huomenna kipeitä, jos juoksisivat täällä. Sen takia päätimme jättää ne pois”, Korvenheimo perusteli rajua ratkaisuaan TotoTV:n haastattelussa.

Korvenheimo sanoi, että kaviouran päällä ei ollut jääpolannetta, vaan pelkästään jäinen hiekkakerros, mikä teki hänen mukaansa siitä liian riskialttiin hevosilleen.

Myös toisenlaisia kommentteja lauantain kaviourasta kuultiin valmentajilta.

Joni-Petteri Irri sanoi TotoTV:ssä, että rata oli hevosille ihan hyvä juosta. Hän kertoi kilpailuttavansa valmennettaviaan mieluummin Porin kaltaisella napakalla radalla kuin kovin lumisella alustalla.

Kovimmassa lähdössä, lämminveristen kultadivisioonassa, odotettiin vesi kielellä Selmer I.H.:n ja Hierro Bokon tuimaa kaksinkamppailua. Ja sellainen totisesti nähtiin.

Kun kaksikko kohtasi joulupäivänä Uumajassa, helpomman juoksun saanut ruotsalainen Selmer I.H. vei täpärääkin täpärämmän voiton, mutta Hierro Boko maksoi kotikentällä näyttävästi kalavelkansa.

Vaikka Jarmo Saarelan ajama Hierro Boko joutui taivaltamaan toisella radalla ilman vetoapua, se jaksoi silti vastata hänniltä pitkän kirin tehneelle Selmer I.H.:lle.

”Ei ole epäselvää, mikä on tämän hetken paras kärry- ja monté-hevonen Suomessa. Hierro Boko on tosi hieno hevonen, jolle käy kaikki, väärä rahakin. Se ei stressaa mistään ja on kuin uudesti syntynyt. Pitää nostaa hattua, valmentaja Hannu Korpi ylisti omistamaansa 9-vuotiasta ruunaa.

Hotlinki oli kovan kylmäverilähdön sankari.

Mandela Zon löysi kiriväylän sisäradalta ja kiri hallittuun voittoon.

Oikea Toto75-rivi, Pori 7.1.

Toto75-1: 7 Got To Goo

Toto75-2: 11 Stonecapes Violet

Toto75-3: 10 Ambriel

Toto75-4: 4 Mandela Zon

Toto75-5: 14 Pate Pollea

Toto75-6: 1 Hotlinki

Toto75-7: 3 Hierro Boko

Seitsemän oikein -voitto-osuus 12 833,98 euroa. Kuusi oikein 24,35 ja viisi oikein 2,41 euroa.