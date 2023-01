Lotta Henttalalla on takanaan kymmenen viikon harjoittelu Espanjassa. Joulun alla perhe palasi kuitenkin Suomeen. Tällä viikolla he ehtivät myös Poriin. Henttalan mukaan ammattiurheilijan ja äitiyden yhdistäminen on onnistunut hyvin. Hän ei ole joutunut jättämään yhtään harjoitusta väliin.