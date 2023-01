Kerttu Niskanen manageroi itse itseään ja tekee sen hyvin.

Oberstdorf

Tähtihiihtäjä Kerttu Niskanen on julkaissut syksyn ja talven aikana sosiaalisen median päivityksiä, jotka ovat kiinnittäneet huomiota.

Niskanen, 34, on tehnyt yhteistöitä ja sponsorisopimuksia luksusmerkkien kanssa. Brändit kuten Porsche ja Balmuir eivät menneinä vuosina oikein ole istuneet kotimaiseen hiihtokulttuuriin.

Niskasen somessa merkit haluavat kuitenkin näkyä.

Suomalaisnainen onnistui Pekingin olympialaisissa viime talvena ja nappasi kaksi henkilökohtaista mitalia. Alkoiko sponsoreita ja siten rahaa tulla ovista ja ikkunoista?

”No ei sillä tavalla. Minulla ei ole manageria vaan hoidan itse asioitani. Olen ollut onnellisessa asemassa, että minulla on ollut ympärilläni hyvä tukijoukko ja hienoja ihmisiä”, Niskanen sanoo.

”Oli upeaa saada Porsche, koska minulla ei ollut autoyhteistyökumppania.”

Noh, onko sillä Porschella kiva ajaa?

”On! Niskanen sanoo salamannopeasti ja alkaa nauraa äänekkäästi.”

Uusi vaurastumien on näkynyt Niskasen somessa myös toisella tavalla. Hän on aloittanut, yhden yhteistyökumppanin kanssa, talonrakennusprojektin.

"En usko, että talon rakentaminen vie voimavaroja. Projekti on ollut minun ja puolisoni Juho Mikkosen unelma. Meillä on jo monta vuotta ollut rantatontti Vuokatissa ja on ollut haaveena rakentaa tontille omakotitalo”, Niskanen sanoo.

”Katsoimme ajan nyt sopivaksi. Kivitalo sinne nousee.”

Tuleeko talosta niin sanotusti helevetin iso?

”Eeeeei”, Niskanen sanoo naurahtaen.

”Minulta on kysytty ennenkin, että minkä kokoinen talo tulee. Kun olen kertonut, niin yksi on sanonut, että onpa pieni ja toinen, että onpa iso. Minä en tiedä! Se on kuulijan korvissa. Minusta talo on normaali.”

Maajoukkuetoveri Krista Pärmäkoskella oli taannoin myös taloprojekti, mutta hänestä ei ole Niskaselle apua, koska kyseessä oli hirsitalo.

Tällä hetkellä Niskasella ja Mikkosella ei ole tunnetta, että tuli haukattua liian iso pala kakkua ja rakennusstressi kaatuu niskaan.

”Otamme hyvät ammattilaiset tekemään, niin ei tarvitse itse stressata turhan päiten. Voi keskittyä omaan työhön ja kaikki pysyvät aloilla, joilla ovat hyviä”, Niskanen kertoo.