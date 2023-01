Salon Seudun Sanomat paljasti, miten Korihaiden ja Pyrinnön ottelussa menivät kaikki numerot sekaisin.

Viime viikon perjantaina pelattu Korisliigan ottelu Korihait–Pyrintö päättyi lopputulokseen 84–81. Salon Seudun Sanomat kuitenkin selvitti, että todellisuudessa molemmat joukkueet tekivät ottelussa 83 pistettä.

Ottelun olisi siis pitänyt mennä jatkoajalle eikä päättyä Korihaiden voittoon.

Koripalloliiton kilpailujohtaja Tom Westerholm vahvistaa Ilta-Sanomille ottelussa tapahtuneen virheen. Hän seurasi ottelua paikan päällä.

Vyyhti alkoi purkautua, kun Pyrintö tiedusteli Koripalloliitolta, miksi yhtä sen pelaajan LJ Thorpen koria ei oltu merkitty tilastoihin, vaikka se näkyi sekä tulostaululla että pöytäkirjassa.

Pian kävi ilmi, että ongelma olikin merkittävästi suurempi.

”Saimme asian tietoomme uudenvuodenpäivänä. Aloimme selvittää asiaa ja katsoin ottelun avauspuolikkaan läpi. Siinä kävi ilmi, että ottelun pöytäkirjassa ja tilastoinnissa tapahtui useita virheitä”, Westerholm kertoo.

”Ottelun pöytäkirjassa, tilastoissa ja tulostaululla oli jokaisessa jossain kohtaa erilaisia lukemia. Se on huolestuttava ja huono asia.”

Westerholm kävi IS:lle läpi kaikki virheisiin johtaneet tilanteet, joista SSS uutisoi ensimmäisenä.

Ensimmäinen virhe tapahtui tilanteessa 11–19. Thorpen kahden pisteen koria ei merkitty pöytäkirjaan, mutta se näkyi tulostaululla ja tilastoissa. Avausneljänneksen lopputulos oli 21–27, mutta se päättyi pöytäkirjassa 21–25.

Toisen neljänneksen alussa, kun tilanne oli 26–27, tapahtui toinen virhe. Thorpe donkkasi kahden pisteen korin. Tilastoissa Thorpelle merkittiin epäonnistunut donkki. Pöytäkirjassa merkittiin toisin.

Tästä tilanteesta myös tuli Pyrinnön alkuperäinen yhteydenottopyyntö otteluun liittyen.

Tämän jälkeen Korihaiden Grant Audu teki korin, jonka erotuomari näytti kolmoseksi. Tilastoihin on merkitty kahden pisteen kori.

Ottelun olisi tässä kohtaa pitänyt siis olla 29–29, tilastoissa luki 28–27. Tulostaululla näkyi tuolloin vielä oikea tilanne.

Pyrinnön Tomas Pihlajamäen kori tilanteessa 29–31 merkittiin tulostaululle vierasjoukkueen sijaan korijoukkueelle, ja kun pelin olisi pitänyt olla 29–33, se näkyikin yleisölle muodossa 31–31.

Asiaa eivät huomanneet paikan päällä toimitsijat, tuomarit, pelaajat tai katsojatkaan.

”Kukaan ei huomannut asioita pelin aikana. Pyrintö otti yhteyttä vain Thorpen donkin takia. Kun katsoin tilanteen järjestelmästämme jälkikäteen niin se oli onnistunut donkki, mutta tilastoissa luki epäonnistunut. Videolta ja pöytäkirjalta totesin, että muutakin on väärässä. Katsoin pelin alusta asti.”

Taukotilanteen olisi pitänyt olla 40–41, kun se näkyi kaikille läsnäolijoille muodossa 42–39.

Westerholm kävi ottelun läpi sunnuntaina ja teki oman raporttinsa, jonka lähetti eteenpäin. Liitto sai vastineet asianomaisilta keskiviikkona, ja asia etenee nyt liiton sääntö- ja kurinpitoyksikön käsittelyyn.

”Säännöissä ei ole tietenkään kirjattu mitään valmista toimintatapaa tällaisen varalle. On jotain, mitä voi tulkita, mutta ei mitään spesifiä. Siihen en ota kantaa, mikä ratkaisun pitäisi olla. Sääntö- ja kurinpitoyksikkö on itsenäinen elin ja tekee omat ratkaisunsa.”

Tilanteelle on ennakkotapaus hieman alle kuuden vuoden takaa. Tuolloin Seagulls–Kobrat -ottelussa jäi korjaamatta Seagullsille merkitty ylimääräinen kahden pisteen kori. Seagulls voitti ottelun 86–84, vaikka pelin olisi pitänyt mennä jatkoajalle.

Ottelun tulokseen ei kajottu, mutta toimitsijoille määrättiin seuraamuksia. Westerholm muistuttaa, että tämä tilanne on erilainen, koska virheitä on useita ja eri kohdissa peliä.

”Ei ole samanlainen tapaus, mutta samansuuntainen.”

Westerholm harmittelee, että jokaisessa kolmesta tarkastuskohdassa eli pöytäkirjassa, tilastoissa ja tulostaululla sattui virheitä. Hän sanoo, että mahdollisuus määrätä jokaiseen otteluun komissaari, joka valvoisi lopullisesti näitä asioita, on pieni.

”Tämä on äärimmäisen valitettava tilanne, mikä pääsi sattumaan Uudessakaupungissa. Komissaariasia on resurssikysymys, eikä meillä ole taloudellisia resursseja tai henkilöresursseja kouluttaa ja palkata riittävästi henkilöitä tehtävään.”

Korihait on tällä hetkellä Korisliigassa viimeisenä. Se on voittanut neljä ottelua ja hävinnyt 15. Pyrintö on yhdeksäntenä seitsemällä voitolla ja 11 tappiolla.