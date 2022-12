Edson Arantes do Nascimento eli paremmin nimellä Pelé tunnettu entinen brasilialainen jalkapalloilija on kuollut torstaina 29. joulukuuta. Pelé oli kuollessaan 82 vuoden ikäinen.

Peléä pidetään yleisesti kaikkien aikojen parhaana jalkapalloilijana. Hänellä on myös saavutus, jota ei ole kenelläkään muulla: hän oli voittamassa maailmanmestaruutta kolme kertaa eli vuosina 1958, 1962 ja 1970.

Vuonna 2000 Pelé ja Diego Maradona saivat molemmat Kansainvälisen jalkapalloliiton (Fifa) ”vuosisadan pelaaja” -palkinnon.

Pelén uran maalimäärästä on erilaisia versioita. Hänen omalla Instagram-tilillään mainittiin 1283 maalia ja todettiin ”kaikkien aikojen maalintekijä”. Luvussa on mukana myös ystävyysottelut ja muut epäviralliset ottelut. Kun nämä putsataan pois, Pelélle kertyi kaikkiaan 767 maalia Santosissa, New York Cosmosissa ja Brasilian maajoukkueessa. Kunnioitettava luku sekin.

Pelé oli avaamassa vuonna 2008 hänestä kertovaa näyttelyä Brasilian pääkaupungissa Brasíliassa.

Pelé syntyi Três Corações -nimisessä kaupungissa, mutta hän varttui Baurussa, joka sijaitsee São Paulon osavaltiossa. Hänen isänsä João Ramos do Nascimento (Dondinho) oli myös jalkapalloilija, mutta hän ei juurikaan ansainnut pelaamisellaan. Pelé eli lapsuuden köyhyydessä eikä heillä muun muassa ollut varaa ostaa oikeaa jalkapalloa, joten se tehtiin esimerkiksi sanomalehdillä täytetystä sukasta.

Pelé pelasi juniorina useissa seuroissa ja myös sisäjalkapalloa, futsalia. Pelé sanoi myöhemmin, että futsal muun muassa kehitti hänen kykyään havainnoida tilanteita nopeammin.

Pelén juniorijoukkueen valmentaja Waldemar de Brito vei 15-vuotiaan nuorukaisen näytille Santos FC:hen, lähelle São Pauloa. De Briton kerrotaan sanoneen, että ”tästä vaatimattomasti pukeutuneesta pojasta tulee maailman paras jalkapalloilija”.

Pelé oli iskussa heti päästyään joukkueeseen: hän oli joukkueensa paras maalintekijä ensimmäisellä täydellä kaudellaan, ja Santos voitti São Paulon alueen mestaruuden seuraavalla kaudella. Näitä seurasi yhdeksän osavaltion mestaruutta ja viisi kansallisen sarjan mestaruutta sekä kaksi Etelä-Amerikan seuramestaruutta.

Kun Santos voitti mannerten välisen cupin (Copa Libertadoresin ja Euroopan cupin voittajien kohtaaminen) vuonna 1962 Benficaa vastaan ja vuonna 1963 AC Milania vastaan, Pelé teki kaksiosaisissa otteluissa yhteensä seitsemän maalia.

Pele vuonna 1963.

Pelé pelasi Santosissa vuosina 1956–1974 eli edusti samaa seuraa poikkeuksellisen pitkään. Häntä kosiskeltiin sekä Etelä-Amerikan suurempii seuroihin että myös Eurooppaan. Pelé kertoi vuonna 2016 FourFourTwo.comille, että tuohon aikaan pelaajasiirrot ulkomaille olivat harvinaisia.

”Olimme kuin perhe. Miksi olisimme halunneet muuttaa sitä saadaksemme hiukan lisää rahaa? Vuoden 1968 jälkeen sain tarjouksia Euroopasta ja Meksikosta. Sanoin: ’Ei, se on ok että pelaan Santosissa. En halua muutosta.’”

Vielä lopetettuaan vuonna 1974 Santosisa, Pelé sai tarjouksia Euroopan suurseuroilta, mutta Eurooppaan hän ei halunnut.

”Perheenä oleminen on tärkein asia. Tunsin kaikki pelaat siellä [Santosissa], perheeni oli siellä. Vaihdoin seuraa vain pelatakseni New York Cosmosissa.”

Cosmosiin Pelé siirtyi vuonna 1975. Hän oli lopettanut säännöllisen pelaamisen Santosissa jo vuotta aiemmin, mutta hän oli vielä sen jälkeen pelannut joitakin otteluita.

Pelén myötä Cosmosiin ja muihin silloiseen Pohjois-Amerikan ammattilaissarjaan (NASL) siirtyi useita tähtipelaajia jäähdyttelemään. Vuonna 1977 Pelé johdatti Cosmosin NASL:n mestaruuteen. Se oli myös hänen viimeinen kautensa seurassa.

Pelé päätti peliuransa 1. lokakuuta 1977 näytösottelussa New Yorkissa, jossa kohtasivat Santos ja Cosmos.

Pelé vieraili Helsingin olympiastadionilla vuonna 1986.

Maailmanmaineeseen Pelé nousi Brasilian maajoukkueessa, jossa hän esiintyi ensimmäisen kerran vuonna 1957. Brasilia hävisi Argentiinalle 1-2, mutta 16-vuotias Pelé teki Brasilian maalin.

Vuoden 1958 MM-kisoihin Ruotsiin Pelé tuli polvivammaisena. Pelé pelasi ensimmäisen MM-ottelunsa Brasilian kolmannessa ottelussa Neuvostoliittoa vastaan, mutta välierässä Ranskaa vastaan verkot alkoivat heilua: toisella puoliajalla hattutemppu eli kolme maalia. Loppuottelussa Ruotsia vastaan Pelé teki kaksi maalia, kun Brasilia voitti loppuottelun 5-2.

Vuoden 1962 MM-kisoihin Pelé saapui jo turnauksen ykköstähtenä. Pelé kuitenkin loukkaantui turnauksen toisessa ottelussa eikä pelannut sen jälkeen. Vuoden 1966 MM-turnaukseen Pelé saapui jälleen suurimpana tähtenä, mutta rajujen otteiden kohteeksi joutunut pallotaituri jälleen loukkaantui. Lisäksi Brasilia ei yltänyt mitalipeleihin.

Pelé päätti, että hän ei enää koskaan pelaa MM-kisoissa juuri kovien otteiden takia.

Hän kuitenkin pyörsi päätöksensä, ja vuoden 1970 Meksikon MM-lopputurnauksen Brasilian joukkuetta on pidetty kaikkien aikojen maajoukkueena, jossa pelasivat muun muassa Rivelino, Jairzinho ja Gérson. Vuoden 1970 kisoissa Pelé myös pelasi jokaisessa ottelussa.

Loppuottelussa Italia jäi jalkoihin 4-1, ja Pelé teki avausmaalin. Peléä finaalissa vartioimaan käsketty Tarcisio Burgnich totesi ottelun jälkeen: ”Sanoin itselleni ennen ottelua, että hän on tehty nahasta ja luusta kuten muutkin – olin väärässä.”

Peléä jäi MM-turnauksista harmittamaan yksi asia: hän ei niissä tehnyt koskaan maalia saksipotkulla.

”Tämä on henkilökohtainen asia, jolla ei ole todellista merkitystä, mutta siltä minusta tuntuu”, Pelé toteaa omaelämäkerrassaan.

Peliuran jälkeen Pelé on muun muassa ollut Unescon hyväntahdonlähettiläs ja Brasilian urheiluministeri. Kupruiltakaan hän ei välttynyt. Vuonna 2001 Pelén epäiltiin olleen osallisena 700 000 dollarin varastamisesta Unicefilta. Syynä oli palkkio jalkapallo-ottelusta, jota ei lopulta pelattu mutta rahoja ei palautettu. Lopulta asiaa ei pystytty todistamaan ja myös Unicef kielsi ryöväyksen.

Peléen kohdistui myös arvostelua aikana, jolloin Brasiliaa hallitsi sotilasjuntta. Pelé käytännössä pidättäytyi kaikesta kommentoinnista. Vuoden 2013 Brasilian mielenosoituksissa protestoitiin kalliita julkisen liikenteen maksuja vastaan. Pelé totesi: ”Unohtakaa mielenosoitukset, tukekaa Brasilian maajoukkuetta.” Tämän seurauksena Pelén patsaaseen laitettiin suukapula.

Oma lukunsa on se, että Pelé mainosti kasvoillaan lukuisia tuotteita Nokiasta Viagraan. Vain tupakka-, alkoholi- ja uskonnolliset mainokset hän jätti väliin. Pelé itse korosti, että hän antoi nimensä vain yhdelle tuotteelle, Café Pelélle. Omaelämäkerrassaan Pelé kertoi siihen liittyvän erikoisen tapauksen.

”Kun Yhdysvaltojen asevoimat vangitsivat Saddam Husseinin vuonna 2003, hän ilmeisesti piilotteli maakuopassa, jossa hänellä oli mukanaan vain kolme asiaa: konepistooli, matkalaukullinen dollareita ja paketti Pelé-kahvia!”

Pelé oli naimissa kolme kertaa ja hänellä on useista suhteista yhteensä seitsemän lasta.