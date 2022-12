Manchester United etsii tammikuussa uutta hyökkääjää.

Jalkapalloilija Teemu Pukilla on urallaan edessä todellinen suursiirto, uumoilee brittilehti Express. Lehden mukaan hyökkääjää havittelevan Manchester Unitedin olisi nyt oikea aika hankkia riveihinsä suomalaishyökkääjä.

Norwichille Englannin mestaruussarjassa maaleja paukuttava Pukki, 32, oli tiettävästi ManUn kiikarissa jo vuonna 2020, kun punapaidat kärsivät hyökkääjäpulasta. Tuolloin syyskaudella hirmuvireessä ollut Pukki jäi Norwichiin, joka ei halunnut myydä tähtihyökkääjäänsä putoamisen pelossa.

Expressin mielestä ManU on nyt vastaavassa hyökkääjäpulassa. Kauden ykköstykki on ollut Marcus Rashford, joka on jäämässä hyökkäyspäässä yksin.

Muista ManUn hyökkääjistä Anthony Martial on kärsinyt loukkaantumista ja portugalilainen supertähti Cristiano Ronaldo potkittiin monien riitojen jälkeen joukkueesta juuri ennen MM-kisoja.

Unitedin ahdingosta kertoo paljon, että tiistaina Valioliigan virallisilla verkkosivuilla joukkueen kokoonpanoon oli merkitty mysteerimies Betinho. 29-vuotiaalla portugalilaisella ei ollut Valioliigan sivuilla kuvaa ja keskiviikkona hänen pelaajakorttinsa oli jo poistettu. ManU ei ollut kertonut uudesta sopimuksesta.

Express arvelee, että ManU etsii tammikuun siirtoikkunassa hyökkäykseensä budjettiratkaisua. Lehden mielestä Pukki sopisi juuri nyt hintalappunsa, pelikuntonsa ja aiempien otteidensa takia ManUn suunnitelmiin.

Pukki on osoittanut urallaan pystyvänsä maalintekoon Valioliigassa. Molemmilla kausillaan Valioliigassa Pukki on osunut 11 kertaa. Tällä kaudella hän on tehnyt 23 mestaruussarjan ottelussa kahdeksan maalia. Pukin sopimus Norwichin kanssa päättyy kesällä, joten Norwich voisi olla nyt halukas kauppaamaan tähtensä.

Norwichin kausi ei ole sujunut odotusten mukaisesti. Aiemmin tällä viikolla Norwich antoi potkut päävalmentaja Dean Smithille, ja paluu Valioliigaan näyttää kaikkea muuta kuin varmalta.

Express arvelee Pukin karkaavan kesällä joka tapauksessa muualle, mikäli Norwich ei nouse Valioliigaan.