Ralliajaja Kalle Rovanperä ja kartanlukija Jonne Halttunen ovat myös hyviä ystäviä. ”Se on yksi avain menestykseen.”

Jonne Halttunen varmisti tarkalla nuotinluvullaan Kalle Rovanperän maailmanmestaruuden rallissa. Halttunen on ensimmäinen MM-tittelin voittanut suomalainen kartanlukija 20 vuoteen. Työssään hän kantaa myös suurta vastuuta.

Jonne Halttusta on viety viime viikkoina maailmalla kuin maailmanmestaria.

Mutta niin pitääkin. Halttunen on ensimmäinen suomalainen ralliautoilun kartanlukijoiden maailmanmestari 20 vuoteen. Timo Rautiainen saavutti vastaavan tittelin Marcus Grönholmin kartanlukijana vuonna 2002.

”Mestaruus lämmittää ja hämmentää. En ollut koskaan osannut haaveilla, että olisin huipulla saatikka maailmanmestari”, Halttunen sanoo.

Halttunen ajoi maailmanmestariksi Kalle Rovanperän parina. Rovanperästä tuli marraskuussa 22-vuotiaana rallin nuorin maailmanmestari kautta aikojen.

Ennen itsenäisyyspäivää kaksikko valittiin vuoden autourheilijoiksi Suomessa. Linnan juhlissa Halttunen edusti yksin mestariparia, kun Rovanperä oli Toyotan työtehtävissä Japanissa.

Kansainvälisen autoliiton palkintogaalaan Bolognaan Rovanperäkin pääsi mukaan samoin kuin kotikaupungissa Jyväskylässä järjestettyyn kansanjuhlaan. Juhlaohjelmaan mahtuivat vielä Toyota-tallin pikkujoulut ja kaveriporukan illanistujaiset.

Kumpi on ollut raskaampaa. kuudet juhlat vai pitkä kausi rallin MM-sarjassa?

”Kaudesta nauttii enemmän kuin muodollisuuksista. Ne ovat toki kivoja ja kuuluvat työnkuvaan, mutta kun niitä on paljon, se alkaa tuntua työltä. Kauden jälkeen tekee mieli levätä, kun meillä on lyhyt loma-aika”, 37-vuotias Halttunen sanoo.

Kausi päättyi marraskuun puolivälissä Japanin MM-ralliin. Uusi kausi alkaa tammikuussa Monte Carlon MM-rallilla. Kaudessa on kolmetoista MM-osakilpailua, joista jokainen pitää nuotittaa. Kisojen välissä ajetaan testejä.

Mennyt kausi alkoi ja päättyi Rovanperän ja Halttusen osalta huonosti. Monte Carlossa pari nousi auton väärien säätöjen takia kaukaa muiden takaa sentään neljänneksi. Japanissa Rovanperä jäi rengasrikkojen sävyttämässä päätöskisassa kokonaan ilman MM-pisteitä.

”Montessa olimme aluksi hitaimpia WRC-autoja. Naureskelimme Kallen kanssa, että meidän pitää varmaan keksiä tämän jälkeen jokin toinen työ. Huonon alun ja lopun välissä tuli sitten mestaruus”, Halttunen sanoo.

WRC (World Rally Championship) on rallin pääsarja. Sen ala- ja tukisarjoja ovat WRC2 ja WRC3. Junior WRC2 on alle 30-vuotiaiden ajajien oma sarja.

Tänä vuonna suomalaiset voittivat kaikki nuo sarjat. Emil Lindholm voitti WRC2-luokan ja junioriluokan. Lauri Joona oli ykkönen WRC3-luokassa.

Rovanperän ensimmäinen maailmanmestaruus yllätti monet, myös Halttusen ja Toyotan tallipäällikön Jari-Matti Latvalan. Latvala sanoi vuosi sitten, että Rovanperä kamppailee mestaruudesta vasta kaudella 2023.

”Kalle yllätti minutkin. Hän oli niin kypsä jo nyt ja kauhean nopea oppimaan. Kalle osaa valmistautua ja ajaa järkevästi. Ralli on nopeuslaji mutta myös kokemuslaji. Kallella on molempia ominaisuuksia”, Halttunen kehuu.

” ”Kallella oli hyvä tiemuisti, mutta hän ei ollut ajanut MM-ralleja. Se oli yksi syy, miksi minut palkattiin.”

Kalle Rovanperä ja Jonne Halttunen testasivat Toyotan ralliautoa joulun alla Korpilahdella Keski-Suomessa.

Rovanperä alkoi ajaa rallia kahdeksanvuotiaana autolla, jossa oli häntä varten rakennetut erikoispolkimet. Innostuksen hän peri isältään Harri Rovanperältä, joka voitti urallaan yhden MM-rallin (Ruotsissa vuonna 2001) ja oli 15 kertaa palkintokorokkeella.

Halttunen alkoi lukea ralliautossa nuotteja 22-vuotiaana eli samanikäisenä kuin Rovanperä voitti maailmanmestaruuden. Ammatti rallista tuli Halttuselle vuonna 2017, kun hän solmi Rovanperän kanssa sopimuksen.

Ensin Halttunen luki ajonuotteja Mikko Pajuselle. Halttunen muistaa, että Pajusen ralliauto Opel Kadett vuonna 2007 maksoi 1 700 euroa. WRC-tason ralliautoon sillä saisi pari vannetta.

MM-rallissa Halttunen ajoi ensi kertaa Jyväskylässä kesällä 2011 Santeri Jokisen kartanlukijana. Sen jälkeen hän kilpaillut muun muassa Matias Kauppisen ja Teemu Asunmaan kanssa.

Talvella 2017 Halttunen johti Mikkelissä SM-rallia Asunmaan kanssa, kun Rovanperä tuli lujaa takaa. Rovanperä kärsi rengasrikon mutta voitti Asunmaan kymmenellä sekunnilla.

”Puhuimme Teemun kanssa, että olisi kiva ottaa Rovanperän päänahka, mutta niin vaan Kalle ohitti meidät kahdella viimeisellä erikoiskokeella”, Halttunen kertoo.

Saman vuoden tammikuussa Rovanperä sai poikkeusluvan ajaa 16-vuotiaana SM-ralleja ja kansallisia kisoja. Kartanlukijana oli Risto Pietiläinen, joka oli Harri Rovanperän luottokartturi.

Mutta miksi juuri Jonne Halttunen pääsi nuoren rallilupauksen kartanlukijaksi?

”Kallella oli hyvä tiemuisti, mutta hän ei ollut ajanut MM-ralleja. Se oli yksi syy, miksi minut palkattiin”, Halttunen sanoo.

Palkkauksen pohjusti Rovanperän manageri Timo Jouhki, joka teki aikanaan samanlaisen liikkeen Tommi Mäkisen kohdalla: kokenut Seppo Harjanne vaihtui tulevan maailmanmestarin kartanlukijaksi.

Tuttavuus oli alkanut jo aiemmin, kun 16-vuotias Rovanperä tuli Halttusen luo Jyväskylään katsomaan rallivideoita.

”Kallella oli madallettu mopoauto, jolla hän meinasi jäädä kiinni meidän pihallemme”, Halttunen muistaa.

Halttunen on kotoisin Vesangasta, Jyväskylän länsipuolelta. Nykyisin hän asuu samassa kylässä, josta Rovanperä on kotoisin eli Puuppolassa noin 12 kilometriä Jyväskylästä pohjoiseen.

Hauska yhteensattuma on, että myös entiset rallitähdet Tommi Mäkinen, Mikko Hirvonen ja Kallen isä asuvat Puuppolassa. Kalle Rovanperä on kirjoilla Monacossa, jonne hän muutti Tallinnasta.

Kalle Rovanperän auto huolletaan testiajon jälkeen.

Yhdessä Rovanperän kanssa Halttunen muutti paljon nuottia ja valmistautumista kilpailuun. Muutos vei kaksi vuotta.

Alku oli hankala. Keväällä 2018 Rovanperä ajoi Ŝkodan WRC2-tehdastiimin autolla pahasti ulos. Argentiinan MM-rallissa sattunut ajovirhe oli harvinaista Rovanperälle.

”Ajoimme teknisesti vaikeaa erikoiskoetta. Olimme tehneet nuotit uudella tavalla. Määritimme kurvien jyrkkyydet eri tavalla kuin mihin Kalle oli aikaisemmin tottunut. Ajoimme rallin voitosta, kun kaksi kilometriä ennen maalia meillä oli liian optimistinen nuotti. Tuli iso ulosajo. Kalle oppi sen asian tosi nopeasti”, Halttunen kertoo.

” ”Kallella on päässään sellainen prosessori, että hän osaa omaksua paljon tietoa.”

Vielä 1990-luvulla rallireittiä sai harjoitella vapaasti. Sen jälkeen kuljettaja ja kartanlukija ovat saaneet nuotittaa erikoiskokeet vain kaksi kertaa.

Reitti ajetaan läpi siviiliautolla. Kuljettaja kertoo, miltä kurvi näyttää, ja kartturi kirjaa siihen nuotin. Toisella ajokerralla kartanlukija lukee nuotit, jotka kuljettaja tarkistaa.

Illalla samat kohdat katsotaan vielä videolta, ja näitä kohtia on paljon. Kisavauhdissa nuotista ajaminen on paljon vaikeampaa.

”Reilussa kahdessa kymmenessä vuodessa tapa nuotittaa on muuttunut paljon.”

Halttunen on kehittänyt oman tapansa lukea nuottia.

”Kalle haluaa, että luen nuotin aikaisin. Kallella on päässään sellainen prosessori, että hän osaa omaksua paljon tietoa. Jos Kalle tekee virheen, sanon herkästi mielipiteeni ja sama pätee toisinpäin. Pyrimme keskittymään asioihin objektiivisesti.”

Miten Rovanperä ottaa palautteen vastaan?

”75-prosenttisesti. Tämä on yhteistyötä. Alussa mietin, kehtaanko edes kertoa Kallelle, kun tein jälkikäteen analyysin hänen nuoteistaan. Kalle vähän hämmentyi, kun kukaan ei ollut ennen sanonut hänelle niistä. Kalle on kehittynyt ihmisenä. Ei uskoisi, että hän on parikymppinen”, Halttunen sanoo.

”Nyt ajatusmaailmamme osuu hyvin yhteen. Olemme Kallen kanssa kuin veljeksiä ja ystäviä, emme vain ammatillisia työkavereita. Se on yksi avain menestykseen. Toyota-talli on kuin iso perhe ja Latvala mahtava tallipäällikkö.”

Halttunen käyttää nuotinluvussaan yksinkertaisia sanoja. Esimerkiksi kurvin jyrkkyyteen Halttusella on 15 eri sanaa, kuten ahne tai nuole. Sanojen perusteella Rovanperä osaa tulla kurviin sopivalla vauhdilla.

”Sana voi kuulostaa yksinkertaiselta, mutta siinä on paljon informaatiota. Jos lajiin tulisi uusi kuljettaja, hänen olisi vaikea ymmärtää, mitä selitän, vaikka neuvoisin hänelle kaiken, mitä tiedän nuotittamisesta. Kuljettajan pitää ensin itse oivaltaa ja kokea ennen kuin nuotituksen saloja voi ymmärtää.”

” ”Huipulla ollaan suurennuslasin alla.”

Jonne Halttunen sanoo olevansa aina valmiina lähtöön, kun kuljettaja eli Kalle Rovanperä niin määrää.

Rallissa kuljettaja sanoo aina viimeisen sanan, mutta kartanlukijalla on pelissä valtava vastuu.

Jääkiekossa ja jalkapallossa toinen pelaaja voi pelastaa oman joukkueen pelaajan tekemän virheen, rallissa ei.

Rallissa virhe voi pahimmassa tapauksessa maksaa jopa toisen hengen.

”Se on työn rajuus. Virheistä myös huomautetaan, ja asiantuntija huomaa ne suorissa tv-lähetyksissä. Virheen takia koko kisa ja tiimin työ voivat mennä piloille. Huipulla ollaan suurennuslasin alla. Alussa otin virheet raskaasti ja toki vieläkin, mutta täytyy muistaa, että olemme ihmisiä.”

Nykyiset ralliautot on tehty kestämään, mutta aina sattuu ja tapahtuu. Jyväskylän MM-rallissa syksyllä 2021 Rovanperä törmäsi vauhdilla hiekkakasaan. Kisa jäi siihen.

Rovanperä loukkasi selkäänsä ja Halttunen niskaansa.

Ylipitkissä hypyissä auto voi pudota suoraan pohjapanssarinsa varaan. Se tuntuu samalta kuin putoaisi metrin korkeudelta. Isku tulee suoraan kehoon.

Jos autossa on tekninen vika tai rengasrikko, ajoparin on toimittava nopeasti. Pikkuviat yritetään korjata tien päällä itse, jos siihen löytyy autosta työkalu. Renkaanvaihto on arkirutiinia.

Rovanperä ja Halttunen voivat juhlia maailmanmestaruutta vielä monta kertaa. Se riippuu paljon siitä, mitä Rovanperä haluaa uraltaan.

”Luulen, että Kalle haluaa kokeilla jossain vaiheessa jotain muuta. Jos Kalle lopettaisi 30-vuotiaana, hän olisi ajanut 22 vuotta rallia. Olemme puhuneet, että olisi kiva ajaa kimpassa jokin kestävyysralli, kuten Dakar-ralli Lähi-idässä. Tosin koskaan ei voi tietää, mitä tapahtuu”, Halttunen sanoo.

Omalla urallaan Halttunen oli valinkauhassa viisi ja puoli vuotta sitten: siirtyäkö rallin ammattilaiseksi vai jatkaa oman yrityksen pyörittämistä?

Halttunen on perustanut Hydromachin-nimisen yrityksen, joka on hydrauliikan ja teollisuustarvikkeiden tukku- ja asennusliike. Ralliuran myötä Halttunen myi osan yrityksestään ja jäi hallituksen puheenjohtajaksi.

”Yrityksen rakentaminen tyhjästä ja sen pyörittäminen olivat rajua hommaa. Toisaalta sen myötä pystyin olemaan kartanlukijana, kun se oli vielä harrastus. Joskus uran jälkeen voisi taas kehittää jotain uutta”, Halttunen miettii.

Joulukuussa 2021 hänet valittiin Keski-Suomessa Muuramen vuoden nuoreksi yrittäjäksi.

Uuteen rallikauteen Rovanperä ja Halttunen lähtevät suosikkeina, eivät enää altavastaajina. Toyota kehittää koko ajan parempaa ralliautoa, jotta talli voittaisi lisää mestaruuksia.

”Viime vuonna voitettiin kuusi rallia. Asioiden ei pitäisi mennä ainakaan huonompaan suuntaan. Olemme Kallen kanssa kilpailuhenkisiä. Mietimme jo ensi kautta. Voi tuntua hölmöltä, ettemme jää pitkäksi aikaa nauttimaan tästä menestyksestä”, Halttunen sanoo.

”Voi olla maailman paras kartturi, mutta jos ei ole hyvää kuskia, ei ole mitään.”