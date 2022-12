Jukka Pelkonen on nimetty Porin Golfkerhon uudeksi toiminnanjohtajaksi.

Pori, Rauma

Porilainen urheilumies Jukka Pelkonen siirtyi kesäkuun alussa Porin Ässät ry:n toiminnanjohtajan tehtävistä Rauma Golfin, tai viralliselta nimeltään Golfrauma Oy:n toimitusjohtajaksi.

Pelkosen aikakausi Raumalla jää alle vuoteen. Porin Golfkerho ry on nimennyt Pelkosen uudeksi toiminnanjohtajakseen. Hänen työsuhteensa alkaa 1. huhtikuuta 2023.

PGK:n toiminnanjohtajan paikka vapautuu, kun Ville Tuovinen ilmoitti jo syksyllä jättävänsä tehtävän ensi keväänä. Tuoviselle tulee maaliskuussa 30 vuotta täyteen PGK:n palveluksessa.

Tuovisen seuraajakin on tuttu mies Kalaforniasta. Sen lisäksi, että Pelkonen on pelannut Kalaforniassa, hän on ollut vuosien varrella mukana muun muassa PKG:n juniorityössä.

Työuransa pisimmän taipaleen Pelkonen teki LiikU ry:n kehittämispäällikkönä. 26 vuoden LiikU-uran jälkeen hän siirtyi Ässiin ja sieltä siis Rauma Golfiin.

”Olen saanut seurata PGK:n toimintaa läheltä lähes kolmenkymmenen vuoden ajan eri rooleissa, kuten rivijäsenenä, seuratoimijana, Golfliiton seurakehittäjänä ja viime ajat lähikentän toimitusjohtajana”, Pelkonen kertoi PGK:n tiedotteessa.

Hän kiittää sitä työtä, jota seurassa on Tuovisen johdolla tehty määrätietoisesti ja suunnitelmallisesti sekä samalla perinteitä kunnioittaen.

"Kentän kunto on kaudesta toiseen ollut hyvällä tasolla, lajin aloituskynnystä on madallettu kiitettävästi ja harjoitusolosuhteet ovat Kalaforniassa huippuluokkaa.”

"Tavoitteeni on edistää elinvoimaista ja yhteisöllistä seuratoimintaa, jonka keskiössä ovat seurassa harrastavat ihmiset.”

Rauma Golfin ensi kauden valmistelua Pelkonen on edistämässä vielä tammi- ja helmikuun. RG:n hallitus päättää jatkotoimista tammikuun aikana.