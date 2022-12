Narukerä lähti keskiviikkoiseen otteluun HIFK:ta vastaan selkeänä ennakkosuosikkina. Illasta ei kuitenkaan tullut helppo pala purtavaksi.

Bandyliigassa toistaiseksi tappiotta marssiva Narukerä on hiljalleen alkanut löytää peliinsä kokoajan parempaa terää.

Viikonloppuisen 8–2-vierasvoiton jälkeen odotuksissa oli, että HIFK saisi kunnon oppitunnin jääpallon saloista Porin tekojäällä, mutta helsinkiläiset olivat toista mieltä.

Vierailijat taistelivat ja puolustivat heille totuttuun tyyliin sisukkaasti sekä tiiviisti. Ensimmäinen puoliaika jäikin aikamoiseksi nyhjäämiseksi. Lopulta HIFK lähti vielä jopa johdossa tauolle, kun Patrik Huber osui lisäajalla.

"Nihkeä alku. Pallotempo oli meillä huono. Syöttöjen antaminen kesti liian kauan ja puskimme turhaan HIFK:n miinaan", Narukerän konkarihyökkääjä Tomi Mustonen kommentoi.

Toisella jaksolla porilaiset kuitenkin onnistuivat nostamaan tempoa pari napsua ylöspäin, jolloin HIFK alkoi olla vaikeuksissa.

Hyökkäysten sekä maalipaikkojen laatu parani eikä mennyt kauaakaan, kun peli oli kääntynyt jo Narukerän 2–1-johdoksi.

"He (HIFK) ovat pelanneet tuolla samalla sapluunalla niin kauan kuin minä muistan", Mustonen naurahtaa.

"Niin kauan kun peli on tasan tai he johtavat, se toimii. Tämän jälkeen nähtiin, miten käy, kun he joutuvat avaamaan peliänsä."

Mustosen itsensä tekemä 3–1-osuma 64. minuutin kohdalla alkoi tuntua lopulliselta niitiltä. Upea kaukolaukaus löysi tiensä verkon perukoille.

"Hyvä veto lähti. Ei muuta kuin enemmän vaan palloa siihen, niin pääsen lyömään. Maali oli myös henkilökohtaisesti vapauttava, kun olen kuitenkin tottunut tekemään tehoja vuosien varrella."

"Kyllähän siinä kohtaa kieltämättä hieman ratkaisun makua oli ilmassa. Kaverilla alkoi selkäranka katketa. Toki on myös muistettava, että keli oli raskas ja heillä taisi olla vain yksi vaihtomies", Mustonen tuumaa.

Narukerän voittolukemiksi kirjattiin lopulta 5–1 (0–1, 5–0). Tämä nosti punapaidat sarjataulukossa toiseksi Kampparien jälkeen.

Eroa kärkeen on kaksi pistettä, mutta otteluita on pelattuna yksi vähemmän. Kerän tehomiehenä hääri keskiviikkona Joona Rajala, kirjaten tehot 2+1.

Pelit jatkuvat joulun jälkeen todellisella tapaninpäivän klassikolla, kun Narukerä ja Porvoon Akilles iskevät yhteen Porissa. Sitä ennen hiljennytään kuitenkin joulun viettoon.

"Olemme mielestäni hyvällä tiellä. Tavoitteemme on olla parhaimmillamme kevään ratkaisupeleissä, ja prosessia viedään eteenpäin niitä silmällä pitäen."

"Nyt otetaan rennosti perheen kanssa joulu ja katsotaan, mitä lapset saavat paketeista. Toivottavasti itsellekin tulisi jotain muuta kuin pelkkiä risuja", Mustonen päättää hymyillen.